Бизнес

Расходы бизнеса на внедрение ИИ составили от 5 млн до 950 млн рублей

Расходы корпораций достигли почти 1 млрд рублей
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости

Расходы малого бизнеса на внедрение агентов искусственного интеллекта (ИИ) за последние три года достигли 5–15 млн руб. Расходы среднего бизнеса составили от 30 млн до 60 млн руб., крупного – 200–300 млн руб., корпораций – превысили 950 млн руб. Такие подсчеты приводят эксперты консалтинговой компании Axenix и Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ им. М. В. Ломоносова в своем исследовании (его полная версия есть в распоряжении «Ведомостей»).

ИИ-агенты – это приложения на основе ИИ, которые принимают решения и выполняют задачи независимо, с минимальным контролем со стороны человека. В качестве примеров можно привести внедрение агента Robin в «Газпромтрансе» для автоматизации разработки или облачных агентов Yandex AI Studio, которые работают на предприятиях среднего бизнеса, указывает директор по развитию технологий ИИ FabricaONE.AI Николай Тржаскал.

Новости СМИ2
