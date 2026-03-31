Расходы бизнеса на внедрение ИИ составили от 5 млн до 950 млн рублей

Расходы бизнеса на внедрение ИИ составили от 5 млн до 950 млн рублейРасходы корпораций достигли почти 1 млрд рублей
Расходы малого бизнеса на внедрение агентов искусственного интеллекта (ИИ) за последние три года достигли 5–15 млн руб. Расходы среднего бизнеса составили от 30 млн до 60 млн руб., крупного – 200–300 млн руб., корпораций – превысили 950 млн руб. Такие подсчеты приводят эксперты консалтинговой компании Axenix и Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ им. М. В. Ломоносова в своем исследовании (его полная версия есть в распоряжении «Ведомостей»).
ИИ-агенты – это приложения на основе ИИ, которые принимают решения и выполняют задачи независимо, с минимальным контролем со стороны человека. В качестве примеров можно привести внедрение агента Robin в «Газпромтрансе» для автоматизации разработки или облачных агентов Yandex AI Studio, которые работают на предприятиях среднего бизнеса, указывает директор по развитию технологий ИИ FabricaONE.AI Николай Тржаскал.