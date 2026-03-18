Минцифры представило проект закона о госрегулировании ИИ

Минцифры представило проект закона о госрегулировании ИИДокумент направлен на ускорение развития данной технологии в России
Минцифры разработало проект федерального закона, согласно которому в стране будет осуществляться государственное регулирование разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Авторы инициативы отметили, что ее целью стало формирование правовых условий для ускоренного развития и внедрения ИИ. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере, среди которых разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.
В документе также указаны основные принципы регулирования сферы ИИ в России. В частности, Минцифры призвало учитывать традиционные российские духовно-нравственные ценности. Разработка и внедрение ИИ должны основываться на таких элементах, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, милосердие, справедливость и др.
«Искусственный интеллект уже используется повсеместно, поэтому важно установить понятные и прозрачные правила его применения. Для нас главное – соблюдение баланса между защитой интересов граждан и развитием технологий», – сказал зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Он подчеркнул, что документ предусматривает создание отдельных требований для применения искусственного интеллекта, например, в госуправлении и других «чувствительных сферах». По словам Григоренко, в коммерческом секторе не буду установлены обязательные требования по использованию ИИ.
При принятии закона он вступит силу с 1 сентября 2027 г.
12 марта «Ведомости» писали, что правительство может разрешить компаниям-разработчикам использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности – статьи, книги, фильмы, изображения и др. – для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) без получения разрешения правообладателей. При этом такая возможность будет доступна только в том случае, если пользователь сервиса не увидит их содержания.
Одновременно с этим авторскими правами на ответ ИИ-модель, вне зависимости от того на каких данных она обучалась, будет обладать пользователь, который ввел промпт, обработал полученный результат и внес творческий вклад.