Минцифры представило проект закона о госрегулировании ИИ

12 марта «Ведомости» писали, что правительство может разрешить компаниям-разработчикам использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности – статьи, книги, фильмы, изображения и др. – для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) без получения разрешения правообладателей. При этом такая возможность будет доступна только в том случае, если пользователь сервиса не увидит их содержания.