Использовать данные для обучения ИИ можно будет без разрешения их владельца

Использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания, уточняется в документе. Одновременно с этим авторскими правами на ответ ИИ-модели, вне зависимости от того, на каких данных она обучалась, будет обладать пользователь, который ввел промпт, обработал полученный результат и внес творческий вклад. Законопроект не определяет порядок привлечения к ответственности, в случае если пользователь применял в промпте авторские материалы без указания автора, но использовал ответ системы как собственное произведение.