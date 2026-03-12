Использовать данные для обучения ИИ можно будет без разрешения их владельца

Использовать данные для обучения ИИ можно будет без разрешения их владельцаАвтором сгенерированного с помощью ИИ контента будет считаться конечный пользователь
Правительство может разрешить компаниям-разработчикам использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности – статьи, книги, фильмы, изображения и др. – для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) без получения разрешения правообладателей. Такая норма вошла в законопроект об ИИ, подготовленный кабмином. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из разработчиков законопроекта.
Использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания, уточняется в документе. Одновременно с этим авторскими правами на ответ ИИ-модели, вне зависимости от того, на каких данных она обучалась, будет обладать пользователь, который ввел промпт, обработал полученный результат и внес творческий вклад. Законопроект не определяет порядок привлечения к ответственности, в случае если пользователь применял в промпте авторские материалы без указания автора, но использовал ответ системы как собственное произведение.
Собеседник, близкий к аппарату правительства, уточнил, что речь идет в первую очередь о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым зачастую закрыт для разработчиков ИИ-решений, что усложняет процесс развития моделей. Не исключено, что будут определены и другие правила и случаи, в которых данные, которые сейчас разработчикам недоступны, могли бы использоваться для обучения ИИ. Другие категории данных, которые сегодня защищены законом, включая персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки и прочие чувствительные данные, использовать для обучения ИИ будет нельзя, уточнил источник «Ведомостей».
Правительство РФ прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, говорил журналистам 6 февраля представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В нем будут определены критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность.
«В настоящее время законопроект, направленный на регулирование ИИ, разрабатывается. Финальной версии документа нет. В связи с этим преждевременно говорить о конкретных положениях законопроекта», – уточнил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль. Представитель Минцифры добавил, что любая технология должна применяться исключительно с соблюдением прав и интересов граждан.
Представитель Альянса в сфере ИИ уточнил, что Альянс участвует в проработке регулирования ИИ-рынка в России.
Как регулируется ИИ
«Для развития конкурентоспособных сервисов важно, чтобы разработчики имели доступ к максимально широкому массиву общедоступных данных: объем данных на отечественном рынке значительно меньше, чем у крупнейших зарубежных платформ», и без подобного регулирования разработка станет невозможной, полагают в Альянсе. Законодательство исходит из того, что правообладатель может ограничить доступ к конкретному произведению (например, доступ по подписке), но если произведение в открытом доступе, обучение на нем возможно, уточнил представитель Альянса.
Как быть с правами
Согласно Гражданскому кодексу (ГК РФ), авторское право на произведение возникает у автора в момент создания произведения в какой-либо объективной форме, например в письменной, устной, в форме изображения, звуко- или видеозаписи. Для возникновения авторского права не требуется регистрация произведения или какие-либо иные формальности, уточняет старший юрист, патентный поверенный Verba Legal Мария Мойш.
Процесс обучения ИИ-модели нарушением авторского права не является, поскольку представляет собой только анализ, а не воспроизведение авторского материала, подчеркнула Мойш. В то же время уже хранение материалов для последующего обучения требует согласия автора, добавила она. ГК РФ определяет исключения, но для разработок ИИ подобных исключений нет, говорит она.
Правоприменительная практика в отношении ИИ в России еще не сложилась, рассуждает председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов. Использование ответа ИИ может быть квалифицировано как нарушение авторского права, если автор изначальных данных не упоминался, а данные были представлены в ответе без обработки, подчеркнул Лукьянов. Но поскольку пользователь любой ИИ-модели не знает, какие именно данные использовала модель, то привлечь его к ответственности будет практически невозможно, полагает он.
Пользователи моделей при этом тоже нуждаются в защите, поскольку в написание конкретного промпта может быть вложено много творческих и аналитических усилий, настаивает адвокат Forward Legal Сергей Кокорев. Признание работы, созданной с участием ИИ, полноценным авторским произведением – хороший стимул для людей активнее использовать нейросети, утверждает старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.
Правовой инцидент
Прецеденты, когда авторы материалов настаивали на привлечении к ответственности разработчиков ИИ, уже были. Например, в 2023 г. американская газета The New York Times (NYT) обвинила Microsoft и OpenAI в незаконном использовании защищенных авторским правом статей, расследований и других материалов издания для обучения ИИ. В конце 2025 г. федеральный суд США обязал OpenAI передать NYT 20 млн анонимизированных текстовых файлов, в которых были использованы статьи NYT.
В 2025 г. три автора книг подали групповой иск против компании Anthropic (разработчик модели Claude). Они утверждали, что компания скачала миллионы охраняемых книг из «теневых библиотек», писал Forbes. Суд взыскал $1,5 млрд в пользу правообладателей. Еще в 2025 г. немецкое общество по управлению правами GEMA, представляющее композиторов и авторов песен, подало иск против OpenAI. Утверждалось, что ChatGPT незаконно использовал тексты песен для обучения и мог воспроизводить их по простым запросам пользователей. Мюнхенский суд согласился с GEMA, отклонив технические аргументы OpenAI о статистических корреляциях.
В России тоже были судебные прецеденты, связанные с ИИ и авторским правом, отмечает ведущий юрисконсульт Cloud.ru Михаил Семенов. Например, российские суды удовлетворяли иски о взыскании компенсаций за использование произведений изобразительного искусства для создания карточек товаров на маркетплейсах, привел пример он.
На территории СНГ Россия в плане регулирования вопросов авторских прав не будет первой, настаивает Кокорев. Например, Казахстан уже принял подобный закон, где указал, что использование произведений для обучения ИИ-моделей допускается при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме.
Компании бигтеха в последнее время часто говорят о том, что ИИ обучается на всем доступном контенте в интернете, отмечает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов. Это ведь прямое использование результатов интеллектуальной деятельности, сетует он. «Любое обучение – в библиотеке, в университете, дома – предполагает, что литература и иные материалы были распространены и возмездно приобретены с предварительного согласия правообладателя. Почему такой подход не должен распространяться и на машинное обучение?» – вопрошает он.
Мировые ИИ-компании изначально обучали модели на всем доступном контенте, включая пиратские библиотеки, не спрашивая разрешения и отстаивая в позицию «честного использования», передал «Ведомостям» через представителя президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Но после нескольких исков стали заключать лицензионные сделки с крупными правообладателями, чтобы убрать юридические риски, напомнил он. «Важно подчеркнуть, что перед принятием данной инициативы законодателям необходимо учитывать мировую практику и риски отрасли в контексте сохранения национальных авторов», – резюмировал он.
Представители Сбербанка, Т-банка, «Яндекса» не ответили на запрос «Ведомостей».