Зачем Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Указ об этом он подписал 26 февраля. В тексте говорится, что комиссия при президенте создается в целях повышения эффективности государственной политики в этом направлении и внедрения подобных технологий в социальной сфере, отраслях экономики и управления. В правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ, но этого недостаточно – нужен реальный штаб руководства отраслью, «если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно», отмечал Путин 19 ноября прошлого года на конференции AI-Journey.