Зачем Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллекта

Зачем Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллектаВ нее включены как представители технологического сектора, так и руководители силовых служб
Президент Владимир Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Указ об этом он подписал 26 февраля. В тексте говорится, что комиссия при президенте создается в целях повышения эффективности государственной политики в этом направлении и внедрения подобных технологий в социальной сфере, отраслях экономики и управления. В правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ, но этого недостаточно – нужен реальный штаб руководства отраслью, «если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно», отмечал Путин 19 ноября прошлого года на конференции AI-Journey.
Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Кроме них в ее состав включены министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, помощник президента Алексей Дюмин, губернатор Московской области, глава комиссии Государственного совета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьев, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, советник «Яндекса» (и бывший глава компании) Тигран Худавердян и др.
Среди задач комиссии – координация взаимодействия федеральных органов власти, Банка России, регионов по вопросу создания и внедрения технологий ИИ, разработка стратегических подходов к их развитию с учетом обеспечения национальной обороны и безопасности, утверждение и оценка достижения целевых показателей по внедрению ИИ, в том числе в области платформенной экономики. Отдельно оговаривается необходимость разработки мер по достижению технологического лидерства РФ в сфере ИИ, а также анализа основных рисков и угроз, возникающих в связи с использованием таких технологий, и координации мер по противодействию им.
Главам регионов рекомендовано до 1 июня 2026 г. образовать межведомственные комиссии по развитию и внедрению технологий ИИ.
19 ноября Путин поручил правительству и главам регионов сформировать «национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в разрезе отдельных отраслей и субъектов». По его словам, для применения систем генеративного ИИ нужно наращивать потенциал отечественных технологий, обучать собственные языковые модели, гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры. Это позволит обеспечить суверенитет данных, чтобы информация пользователей оставалась в контуре России, подчеркивал президент. Совокупный вклад ИИ-технологий в ВВП страны к 2030 г. должен превысить 11 трлн руб., говорил он.
Создание комиссии при президенте нужно не столько для развития технологий ИИ в России, сколько для обеспечения возможностей его эффективного применения с точки зрения государства, например обеспечения национальной безопасности, полагает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
По его мнению, комиссия может задавать вектор развития, а также обозначать важные направления применения технологий ИИ. Наличие представителей Минобороны и ФСБ говорит о том, что со стороны силовых органов есть запрос на эффективное использование и дальнейшее внедрение технологий ИИ, считает эксперт. Комиссия может стать той самой переговорной площадкой заказчиков и исполнителей (например, из «Сбера» и «Яндекса»), уточняет Воронин.
Сопредседатели Григоренко и Орешкин – это «два крыла» управления: один отвечает за аппаратную координацию внутри правительства, второй – за связку с Кремлем и, что важнее, силовым блоком, говорит председатель Координационного совета негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров. Силовой блок, по его мнению, будет отвечать за вопросы безопасности и суверенитета, Собянин представляет регион – лидер цифровизации, а Греф и Худавердян – лидеров рынка, у которых есть компетенции, кадры и вычислительные мощности.
По словам Бедерова, в указе и сопутствующих поручениях президента задачи комиссии прописаны достаточно четко и ее главная функция – это координация и снятие барьеров. Среди основных направлений работы он перечисляет анализ рисков и угроз (от дипфейков и мошенничества до утечек данных), вопросы маркировки контента и авторского права. Кроме того, комиссия будет курировать модернизацию системы образования, интегрируя ИИ-технологии в учебные процессы, а также ситуацию в регионах.
«Без воли государства «Сбер» и «Яндекс» не получат доступ к огромным массивам обезличенных госданных для обучения по-настоящему мощных моделей. Если каждый регион и ведомство будут внедрять ИИ как бог на душу положит, мы получим зоопарк несовместимых систем и дыры в безопасности», – сказал эксперт «Ведомостям».
В США – практически синхронно с российской дискуссией о «штабе» по ИИ – администрация Трампа запустила инициативу Genesis Mission, нацеленную на координацию общенациональной политики и ускорение научно-технологических прорывов в «эру ИИ-инноваций», отметила гендиректор АНО «Координационная лаборатория» Анна Сытник.
Кроме того, для Пентагона развернута защищенная платформа GenAI.mil от Google, предоставляющая доступ к моделям Gemini (и в перспективе Grok от Илона Маска) для миллионов сотрудников оборонного ведомства, а кадровый вопрос решается через инициативу Tech Force, заточенную под привлечение топ-талантов в государственный аппарат, уточнила она.
«В Вашингтоне признают, что без жесткой государственной координации и индустриальной политики им не обыграть Китай в ИИ-гонке, – показательна даже прямая поддержка Intel, шаг крайне нехарактерный для традиционно либеральной модели американского рынка», – резюмировала эксперт.