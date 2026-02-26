Путин создал комиссию по развитию ИИ
Президент России Владимир Путин образовал комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Это следует из опубликованного указа главы страны.
В документе указано, что комиссия создается «в целях повышения эффективности формирования и реализации госполитики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».
20 ноября Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИ. С инициативой он выступил на X Международной конференции по искусственному интеллекту. Выступая на пленарном заседании конференции, президент отметил, что технологии ИИ становятся стратегическими, а за развитие собственных моделей конкурируют не только крупнейшие компании, но и ведущие государства. «По разным оценкам, развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории», – сказал Путин.
По его словам, основной объем инвестиций направляется на наращивание вычислительных мощностей и создание дополнительных гигаватт энергомощностей. В течение текущего десятилетия потребление электроэнергии дата центрами вырастет более чем втрое. Путин подчеркивал, что ИИ-модели формируют масштабные массивы данных и становятся ключевым инструментом распространения информации, способным влиять на мировоззрение людей и формировать смысловое пространство государств и «человечества в целом».
Президент также заявлял о недопустимости технологической зависимости РФ от иностранных решений. Развитие собственных систем ИИ для России – «вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», сказал Путин. По его словам, на всех этапах создания и адаптации ИИ должны использоваться российские технологии.