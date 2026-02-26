Путин создал комиссию по развитию ИИ

20 ноября Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИ. С инициативой он выступил на X Международной конференции по искусственному интеллекту. Выступая на пленарном заседании конференции, президент отметил, что технологии ИИ становятся стратегическими, а за развитие собственных моделей конкурируют не только крупнейшие компании, но и ведущие государства. «По разным оценкам, развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории», – сказал Путин.