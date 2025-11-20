Что президент сказал о плане по развитию ИИ

А ЦОДы что?

Пока проблема с доступностью вычислительных мощностей не решена на локальном уровне. Регионы испытывают нехватку ЦОДов и нежелание крупных игроков рынка выходить со своими решениями в регионы, рассказывал министру цифрового развития Максуту Шадаеву заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения» 14 ноября. Его поддерживала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Федеральным компаниям не хватает мотивации, для того чтобы вкладываться в регионы, указывал он. Согласно iKS-Consulting, на конец 2024 г. в России насчитывалось порядка 200 дата-центров с 81 200 стойко-местами. По прогнозам компании, на конец 2025 г. этот показатель составит 85 800 стойко-мест. Основная часть ЦОДов находится в Москве и Московской области (около 80% рынка) и Санкт-Петербурге (около 10%). В регионах спрос на коммерческие дата-центры ниже, что делает масштабные проекты менее рентабельными, говорит директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов.