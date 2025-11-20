Что президент сказал о плане по развитию ИИ

Что президент сказал о плане по развитию ИИПутин предложил разработать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сформировать «национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны, а также в разрезе отдельных отраслей и субъектов». Об этом он заявил на пленарной сессии AI Journey, которая прошла 19 ноября в «Сбере».
Путин заявил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ. В нем работает 50 человек, сказал Путин: «Формально руководит этой работой Минцифры. Но ни того, ни другого недостаточно». То есть нужен «реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно».
Он должен иметь возможность «реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат». А поскольку требуется ресурс, добавил президент, он попросил свою администрацию, правительство, а также министра цифрового развития Максута Шадаева подумать, как организовать руководство «даже не отраслью, а всей этой деятельностью».
На этой же конференции Путин заявил, что для применения систем генеративного ИИ нужно наращивать потенциал отечественных технологий, обучать собственные языковые модели, гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры. Это позволит обеспечить суверенитет данных, чтобы информация пользователей оставалась в контуре России, указал президент.
По его словам, темпы внедрения ИИ-технологий в регионах должны стать важнейшим показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации. Нужно вводить стандарты в сфере ИИ, чтобы те, кто будет пользоваться достижениями, платили за это. Совокупный вклад ИИ-технологий в ВВП страны к 2030 г. должен превысить 11 трлн руб., отметил президент.
Масштабные ИИ-планы
Теперь у страны будет не только национальная стратегия развития ИИ, но и центра-лизованная модель координации, говорит гендиректор АНО «Координационная лаборатория» Анна Сытник. По ее словам, внедрение ИИ сегодня развивается неравномерно: как и во всем мире, крупнейшие города демонстрируют высокую динамику, тогда как регионы пока отстают.
В настоящее время ведомства, органы государственной власти, компании и регионы в целом активно внедряют ИИ, но важно понимать, что его потенциал не раскрыт до конца даже на современном этапе развития технологий, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. По словам заместителя исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарника Арутюняна, быстрее всего движутся отрасли, где эффект от ИИ можно измерить сразу: финансы, телеком, крупный ритейл, медицина.
Медленное внедрение в других отраслях происходит по вполне объективным причинам – нехватки кадров, слабой цифровой инфраструктуры, отсутствия сформированных методологий и понятных KPI, добавил Арутюнян. Генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец отметил, что бизнес начал смотреть в сторону того, как именно можно применить ИИ, чтобы это было экономически эффективно.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
Энергия для ИИ
Президент также предложил реализовать программу развития ЦОДов для задач ИИ, обеспечить удобный доступ к ним для стартапов, научных организаций и технологических компаний. «Формирование дата-центров призвано стать драйвером для появления новых предприятий и компаний, рабочих мест в перспективных секторах экономики. Речь в том числе об отечественной электронной индустрии, о развертывании производства компонентной базы программных и инженерных систем для ЦОДов», – подчеркнул Путин.
Чтобы гарантировать спрос, уже на этапе строительства нового ЦОДа компании пытаются найти якорных заказчиков, говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Государство в данном случае видится как надежная гарантия окупаемости проекта, говорит он.
А ЦОДы что?
Планы размещения дата-центров должны быть увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры. В этом Путин видит стратегический актив и конкурентное преимущество страны.
Он анонсировал планы перехода на серийное производство малых и наземных атомных электростанций, а также продолжение строительства ЦОДов на базе крупнейших АЭС. Такие комплексные продукты Россия готова предложить и партнерам за рубежом, сказал Путин.
«Что касается перспективных планов, то менее чем за два десятилетия прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков, – объявил президент. – Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации».
Без устойчивой энергетики и вычислительных мощностей развитие ИИ невозможно, отмечает генеральный директор ООО «Гринтех» (совместное предприятие АО «Гринатом» госкорпорации «Росатом» и фирмы «1С») Сергей Смирных. Действительно в этом плане у России есть особое преимущество, говорит он. Атомная отрасль России способна сыграть ключевую роль в создании энергетической инфраструктуры для ЦОДов в странах БРИКС, подчеркивает Смирных.