Греф сообщил о сокращении 20% сотрудников на основе оценки ИИ

Во время обсуждения президент Владимир Путин отметил, что нет понятия «неэффективный сотрудник». «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», – подчеркнул он. Греф согласился, добавив, что ответственность за любые неэффективности в организации несет руководитель: «К сожалению, в этом есть моя доля ответственности».