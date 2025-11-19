Греф сообщил о сокращении 20% сотрудников на основе оценки ИИ
Сбер до 1 января 2026 г. завершит оптимизацию штата, в рамках которой будет сокращено до 20% сотрудников, признанных неэффективными по результатам оценки искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил глава банка Герман Греф на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По его словам, мультиагентная система позволила выявить неэффективные проекты и позиции, что и стало основанием для сокращений.
«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников. В результате идет высвобождение ресурсов», сказал Греф.
Во время обсуждения президент Владимир Путин отметил, что нет понятия «неэффективный сотрудник». «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», – подчеркнул он. Греф согласился, добавив, что ответственность за любые неэффективности в организации несет руководитель: «К сожалению, в этом есть моя доля ответственности».
18 ноября Греф также заявлял, что искусственный интеллект уже вытесняет юристов с рынка, что, по его словам, приводит к росту числа недобросовестных практик. Он отметил, что ИИ существенно сокращает потребность в юридических услугах, а на рынке наблюдается «перепроизводство» юристов.