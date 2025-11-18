Греф посчитал, что искусственный интеллект уже вытесняет юристов
Искусственный интеллект (ИИ) начал заменять юристов на рынке, отчего они идут по «скользкой дорожке» аферистов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента».
«Вот эти юристы-аферисты. У нас места для юристов все меньше и меньше. Видимо, они начинают выбирать такую скользкую дорожку. Искусственный интеллект их вытесняет, у них явное перепроизводство. Поэтому они начинают заниматься вот этими всеми неблаговидными вещами», – отметил председатель правления банка.
Он также рассказал, что конкуренция за потребителя идет и на финансовом рынке. По словам Грефа, сильные компании больше не будут снижать уровень стандартов, так как они создавали их сами.
В начале октября глава Сбербанка говорил, что в ближайшие 10 лет появится AGI (общий искусственный интеллект) или даже ASI (суперинтеллект). По его мнению, он должен решить все проблемы человечества, в том числе оставшиеся семь математических уравнений. Греф также спрогнозировал, что низкоквалифицированные профессии будут заменены ИИ через два-три года.