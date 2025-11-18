Греф посчитал, что искусственный интеллект уже вытесняет юристов

В начале октября глава Сбербанка говорил, что в ближайшие 10 лет появится AGI (общий искусственный интеллект) или даже ASI (суперинтеллект). По его мнению, он должен решить все проблемы человечества, в том числе оставшиеся семь математических уравнений. Греф также спрогнозировал, что низкоквалифицированные профессии будут заменены ИИ через два-три года.