Греф: в ближайшие 10 лет появится ИИ, который решит проблемы человечества
В ближайшие 10 лет появится AGI (общий искусственный интеллект) или даже ASI (суперинтеллект), который решит все проблемы человечества, заявил председатель Сбербанка Герман Греф на Moscow Startup Summit.
«Это гигантский вызов для нас. <...> Это вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Грефа, суперинтеллект сможет решить оставшиеся семь математических уравнений и другие проблемы человечества. Кроме того, глава «Сбера» отметил, что искусственный интеллект (ИИ) заменит людей низкоквалифицированных профессий через два–три года.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство думает над созданием ИИ для помощи учителям и школьникам.
Аналитики компании «Рексофт» (итоги исследования есть у «Ведомостей») оценили, что внедрение генеративного ИИ в банках может принести российскому банковскому сектору до 1,9 трлн руб. прибыли на горизонте двух–пяти лет. При точечном внедрении ИИ-решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект компания оценивает в 385 млрд руб.