Греф: в ближайшие 10 лет появится ИИ, который решит проблемы человечества

Аналитики компании «Рексофт» (итоги исследования есть у «Ведомостей») оценили, что внедрение генеративного ИИ в банках может принести российскому банковскому сектору до 1,9 трлн руб. прибыли на горизонте двух–пяти лет. При точечном внедрении ИИ-решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект компания оценивает в 385 млрд руб.