Общество

Минпросвещения думает над созданием ИИ для учителей и школьников

Ведомости

Министерство просвещения РФ размышляет над созданием искусственного интеллекта (ИИ) для школ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на форуме классных руководителей.

«Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Минпросвещения РФ сообщало о снижении нагрузки на школьников, отметив, что за последние годы проведена масштабная работа по оптимизации учебных программ. Проблема перегрузки существовала раньше, а сейчас она решена, пояснили в ведомстве.

С 1 сентября приказ Минпросвещения определил допустимую годовую нагрузку для школьников с первого по девятый классы. В первом классе она составляет от 620 до 653 часов, во втором–четвертом – от 782 до 884 часов, в пятом – от 986 до 1088 часов, в шестом – от 1020 до 1122 часов, в седьмом – от 1088 до 1190 часов, а в восьмом–девятом – от 1122 до 1224 часов.

