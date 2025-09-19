Минпросвещения не согласилось с Рособрнадзором, что школьники перегружены
Министерство просвещения России сообщило о снижении нагрузки на школьников, отметив, что за последние годы проведена масштабная работа по оптимизации учебных программ.
Это заявление стало ответом на высказывание главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15-30%. Он пояснял, что это отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе. В Минпросвещения подчеркнули, что Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме.
«Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников», – заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
С 1 сентября 2025 г. приказ Минпросвещения определил допустимую годовую нагрузку для школьников с первого по девятый классы. В первом классе она составляет от 620 до 653 часов, во втором–четвертом – от 782 до 884 часов, в пятом – от 986 до 1088 часов, в шестом – от 1020 до 1122 часов, в седьмом – от 1088 до 1190 часов, а в восьмом–девятом – от 1122 до 1224 часов.
Отмечалось, что вариативность нормы предусматривает различия в нескольких федеральных образовательных планах.