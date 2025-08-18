Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения установило нормы нагрузки для школьников с 1 сентября

Ведомости

Минпросвещения определило, сколько часов в год с 1 сентября должны обучаться школьники с первого по девятый классы, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.

В соответствии с новыми нормами учебная нагрузка на первоклассников составит от 620 до 653 часов. Во втором, третьем и четвертом классах этот показатель увеличивается до 782-884 часов в год. Ученики пятого класса должны осваивать от 986 до 1088 учебных часов. В шестом классе дети будут обучаться от 1020 до 1122 в год. В седьмом – от 1088 до 1190 и в восьмом-девятом – от 1122 до 1224.

Вариативность нормы предусматривает различия в нескольких федеральных образовательных планах. Учебные периоды при этом могут составлять не более восьми недель в первом полугодии. Во второй половине учебного года максимум по этому показателю увеличивается до десяти недель в первых классах и до 11 недель для вторых-девятых классов.

13 августа стало известно, что Минпросвещения разработало варианты расписания уроков для учеников с 1-го по 11-й классы с целью оптимизации образовательной нагрузки в 2025/26 учебном году. С учетом 5-дневной и 6-дневной учебной недели ведомство подготовило пять вариантов расписаний для начального общего образования, шесть – для основного, 19 – для 10–11-х классов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных