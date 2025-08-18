Минпросвещения установило нормы нагрузки для школьников с 1 сентября
Минпросвещения определило, сколько часов в год с 1 сентября должны обучаться школьники с первого по девятый классы, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
В соответствии с новыми нормами учебная нагрузка на первоклассников составит от 620 до 653 часов. Во втором, третьем и четвертом классах этот показатель увеличивается до 782-884 часов в год. Ученики пятого класса должны осваивать от 986 до 1088 учебных часов. В шестом классе дети будут обучаться от 1020 до 1122 в год. В седьмом – от 1088 до 1190 и в восьмом-девятом – от 1122 до 1224.
Вариативность нормы предусматривает различия в нескольких федеральных образовательных планах. Учебные периоды при этом могут составлять не более восьми недель в первом полугодии. Во второй половине учебного года максимум по этому показателю увеличивается до десяти недель в первых классах и до 11 недель для вторых-девятых классов.
13 августа стало известно, что Минпросвещения разработало варианты расписания уроков для учеников с 1-го по 11-й классы с целью оптимизации образовательной нагрузки в 2025/26 учебном году. С учетом 5-дневной и 6-дневной учебной недели ведомство подготовило пять вариантов расписаний для начального общего образования, шесть – для основного, 19 – для 10–11-х классов.