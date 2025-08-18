Минпросвещения установило нормы нагрузки для школьников с 1 сентября

В соответствии с новыми нормами учебная нагрузка на первоклассников составит от 620 до 653 часов. Во втором, третьем и четвертом классах этот показатель увеличивается до 782-884 часов в год. Ученики пятого класса должны осваивать от 986 до 1088 учебных часов. В шестом классе дети будут обучаться от 1020 до 1122 в год. В седьмом – от 1088 до 1190 и в восьмом-девятом – от 1122 до 1224.