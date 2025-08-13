Газета
Общество

Минпросвещения разработало рекомендации для оптимизации нагрузки школьников

Ведомости

Минпросвещения РФ разработало варианты расписания уроков для учеников с 1-го по 11-й классы с целью оптимизации образовательной нагрузки в 2025/26 учебном году. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В соответствии с федеральным учебным планом, с учетом 5-дневной и 6-дневной учебной недели, ведомство подготовило пять вариантов расписаний для начального общего образования (1–4-е классы). Для основного общего образования (5–9-е классы) предложили шесть вариантов расписаний, а для среднего общего образования (10–11-е классы) – 19. 

В министерстве отметили, что каждая школа получит возможность адаптировать предложенные модели расписания в соответствии со своими условиями, при этом соблюдая единые федеральные требования. Минпросвещения согласовало рекомендации с Роспотребнадзором и направило в регионы России. 

Минпросвещения: новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая

Общество

Для всех учеников, начиная с 1-х, заканчивая 11-ми классами, в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном». Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты» для учащихся 6–11-х классов.

12 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Он отметил, что анализ показал, что большинство считает нагрузку на школьников избыточной и ее необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни считают необходимым исключить формализм при выполнении заданий (например, использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). Другие акцентируют внимание на важности сохранения домашних заданий для закрепления материала, а также для развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.

