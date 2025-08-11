Минпросвещения: новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая
Новый учебный год начнется 1 сентября 2025 г. и завершится 26 мая 2026 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения России.
Возможна организация обучения по четвертям и по триместрам, ведомство направило регионам страны соответствующие рекомендации. Кроме того, необходимо предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней. Для первоклассников также рекомендуется ввести дополнительные каникулы в феврале как минимум на семь дней.
9 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в правительство для пересмотра формата домашних заданий в школах из-за чрезмерной нагрузки на учащихся. В качестве одного из вариантов решения он предложил отмену домашнего задания. При этом Володин предположил, что если они будут носить исследовательский и творческий характер, то ученик сможет глубже изучить тему. Он добавил, что при выработке решения будет опираться на мнение родителей, педагогов и экспертов.
15 апреля Минпросвещения утвердило, сколько времени должны тратить ученики школы на выполнение домашнего задания. С 1 сентября 2025 г. ученикам 1-х классов нужно тратить на выполнение домашнего задания один час, во 2-х и 3-х – 1,5 часа, а в 4-х и 5-х – два часа. С 6-х по 8-е классы время было увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.