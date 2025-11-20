Владимир Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИ

«Я прошу администрацию президента и правительство – соответственно, министра [цифрового развития Максута Шадаева] и правительство в целом – подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован», – заявил Путин. Он отметил, что продукты на основе ИИ к 2030 г. должны применяться во всех ключевых отраслях, в большинстве управленческих и производственных процессах. В марте 2026 г. правительство должно представить информацию о применении ИИ в экономике, социальной сфере и регионах. Темпы же внедрения ИИ в регионах должны стать показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации. Президент привел Москву как пример субъекта, активно применяющего ИИ. В частности, почти 2000 медицинских организаций из более чем 70 регионов присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения, эта система открыла врачам из разных городов, с ее помощью можно получить в том числе доступ к алгоритмам ИИ для автоматического анализа рентгеновских снимков.