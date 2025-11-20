Владимир Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИ

Владимир Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИВ документе должны прописать использование технологии в разрезе отраслей, регионов, государственных органов
Владимир Путин начал свое выступление на X Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) со слов к залу: «Сегодняшние мероприятия называются «Путешествие в мир искусственного интеллекта». [Глава «Сбера»] Герман Оскарович [Греф] устроил мне сейчас такое путешествие ровно на сколько, на три часа? Два с половиной? На что мы просим извинения, что вам пришлось здесь заниматься обменом мнениями по заданной теме».
До выступления на конференции в течение получаса Путину показывали выставку, где российские компании представили свои наработки в сфере ИИ. В том числе перед президентом станцевал антропоморфный робот, разработанный «Сбером». Сразу после танца сотрудник безопасности проводил робота за локоток от Путина подальше. Также президенту показали разработки ИИ, которые будут использоваться в здравоохранении, спорте, промышленности.
Технологии ИИ становятся стратегическими, за обладание собственными моделями конкурируют не только крупнейшие компании, но и ведущие государства, сказал Путин на пленарном заседании: «По разным оценкам, развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории». Основное направление инвестиций – это наращивание вычислительных мощностей и формирование дополнительных гигаватт энергии. За текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Но ИИ-модели дают огромные массивы данных, становятся важнейшим инструментом распространения информации, а это значит, способны влиять на мировоззрение людей, формировать смысловое пространство государств и «человечества в целом», сказал президент.
Нельзя допустить зависимость от чужих систем, для России развитие собственных технологий в этой сфере – «вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», заявил президент. Поэтому на всех этапах создания и адаптации ИИ это должны быть российские технологии. Еще одно важное направление, по словам Путина, создание инфраструктуры для развития и внедрения таких проектов, как электронная компонентная база, центры обработки данных и вычислительные мощности со стабильным энергоснабжением. Все это будет решаться в партнерстве с российскими компаниями, тем более что «продукты «Сбера» и «Яндекса» входят в число лучших в мире», отметил президент. По его словам, необходимо широкое внедрение таких технологий в промышленности, транспорте, здравоохранении, госуправлении.
Согласно национальной стратегии развития ИИ, вклад технологии в ВВП к 2030 г. должен превысить 11 трлн руб., поэтому Путин поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения ИИ на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов федерации. Сейчас под руководством Минцифры есть аналитический центр, занимающийся ИИ. Президент же предложил создать штаб, который бы контролировал внедрение ИИ по всем направлениям – отраслям, регионам, министерствам и ведомствам.
«Я прошу администрацию президента и правительство – соответственно, министра [цифрового развития Максута Шадаева] и правительство в целом – подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован», – заявил Путин. Он отметил, что продукты на основе ИИ к 2030 г. должны применяться во всех ключевых отраслях, в большинстве управленческих и производственных процессах. В марте 2026 г. правительство должно представить информацию о применении ИИ в экономике, социальной сфере и регионах. Темпы же внедрения ИИ в регионах должны стать показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации. Президент привел Москву как пример субъекта, активно применяющего ИИ. В частности, почти 2000 медицинских организаций из более чем 70 регионов присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения, эта система открыла врачам из разных городов, с ее помощью можно получить в том числе доступ к алгоритмам ИИ для автоматического анализа рентгеновских снимков.
Говорил президент и о регулировании ИИ. По его словам, попытки ряда стран детально регламентировать ИИ затормозили разработку решений, поэтому Россия не должна идти по этому пути. Однако в некоторых сферах деятельности, в частности, госуправлении, нужно ориентироваться на свои разработки. Также необходимо создавать экспериментальные правовые режимы, какие уже есть в Москве, Сахалине и который скоро будет действовать на всем Дальнем Востоке. Но прежде всего нужно использовать для регулирования этические кодексы, считает Путин.
Президент предложил реализовать программу развития центров обработки данных (ЦОД) для задач ИИ, обеспечив доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний. По его словам, важнейшая задача – обеспечить снабжение дата-центров значительным объемом энергии, поэтому нужно увязывать это с развитием энергетической инфраструктуры. «Сейчас только разговаривали со специалистами – оказывается, недостаточно просто источников энергии, нужны постоянные мощные источники энергии для решения одних задач, а для быстрого использования полученных и уже отработанных данных источники энергии должны быть рядом с потребителем результатов этой работы», – сказал Путин. Особо он подчеркнул строительство ЦОДов на базе АЭС – причем эту технологию Россия готова предложить и зарубежным партнерам.