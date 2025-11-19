Газета
Путин: технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми

Технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся стратегически значимыми. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам президента, владение собственными языковыми моделями и ИИ-платформами дает странам и компаниям серьезные преимущества в эффективности и производительности труда.

«Очевидно, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства», – отметил он.

Путин подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта уже превращается в один из крупнейших технологических проектов в истории. Основные инвестиции направляются на расширение вычислительных мощностей и создание дополнительных гигаватт энергоснабжения, необходимых для стабильной работы инфраструктуры и обучения новых поколений ИИ-систем. Президент напомнил, что в течение текущего десятилетия потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое.

Также он отметил рост аудитории пользователей ИИ-продуктов. По словам лидера РФ, большинство молодых россиян уже активно используют нейросети и языковые модели для учебы, профессиональных задач и в повседневной жизни.

Перед пленарной сессией Путин посетил спецвыставку конференции. На ней антропоморфный ИИ-робот исполнил перед главой страны танец под композицию «Солнце встало высоко», на что президент ответил: «Очень красиво, спасибо».

