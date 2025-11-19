Путин: технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми

Путин подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта уже превращается в один из крупнейших технологических проектов в истории. Основные инвестиции направляются на расширение вычислительных мощностей и создание дополнительных гигаватт энергоснабжения, необходимых для стабильной работы инфраструктуры и обучения новых поколений ИИ-систем. Президент напомнил, что в течение текущего десятилетия потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое.