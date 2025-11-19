Путин назвал развитие ИИ одним из самых сложных технологических направлений

На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от «Сбера» в прошлом году Путин заявил, что технологии ИИ преобразили облик целых отраслей. К примеру, креативных индустрий, «где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим», говорил он.