Технологии

Путин назвал развитие ИИ одним из самых сложных технологических направлений

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является одним из самых крупных технологических проектов в истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании конференции «Сбера».

«Магистральные направления и инвестиции – это наращивание вычислительных мощностей, а также формирование дополнительных гигаватт энергии», – сказал он.

На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от «Сбера» в прошлом году Путин заявил, что технологии ИИ преобразили облик целых отраслей. К примеру, креативных индустрий, «где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим», говорил он.

1 октября этого года председатель Сбербанка Герман Греф рассказал, что в ближайшие 10 лет появится AGI (общий искусственный интеллект) или даже ASI (суперинтеллект), который решит все проблемы человечества.

