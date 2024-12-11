Что говорил Владимир Путин о развитии искусственного интеллекта

Что говорил Владимир Путин о развитии искусственного интеллектаПрезидент выступил на конференции «Сбера» AI Journey
Владимир Путин выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (ИИ), которую проводит «Сбер». Президент отдельно поприветствовал на конференции школьников – победителей олимпиады в области ИИ. Затем он сказал, что большая роль в сфере обсуждения передовых технологий принадлежит «Сберу» и Альянсу в сфере ИИ. По словам Путина, скорость перемен в мире набирает обороты и силу, поэтому нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские, нестандартные решения.
Только за прошедший год технологии ИИ преобразили облик целых отраслей, к примеру, креативных индустрий – «где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим», отметил президент. По его словам, генеративные модели создают музыку, синхронно переводят речь на десятки языков, создают видео и видеоигры. Кроме того ИИ понимает и анализирует трудно читаемые изображения, что открывает качественно иные возможности для робототехники, беспилотных авиационных систем. Они могут прогнозировать стихийные бедствия, решают сложнейшие задачи в области математики и физики, сказал Путин. Он назвал несколько компаний, которые занимаются разработками в сфере ИИ и используют его – это «Сбер», «Яндекс», МТС, Т-Банк, VK.
Алгоритмы научились рассуждать, излагать свои мысли, то есть генеративный интеллект улучшил свои когнитивные возможности, отметил президент. По его словам, раньше мышление и чувства считались характеристиками человека, но все больше ученых говорят, что способности к рассуждению приведут к созданию сильного ИИ. «Наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны», – заявил президент. По его мнению, алгоритмы, принципы работы ИИ закладывают люди, которые ориентируются на определенные ценности, язык, образы, культуру, традиции, национальные особенности и интересы. Поэтому Россия должна самостоятельно создавать такие технологии, подчеркнул президент. Путин предложил провести стратегическую сессию в России, посвященную будущему ИИ, пригласив разработчиков из других стран.
Путин рассказал, что перед началом пресс-конференции ему показали как GigaChat «Сбера» помогает готовиться к прямой линии и пресс-конференции, которая пройдет 19 декабря. По его словам, раньше миллионы обращений от граждан принимали волонтеры «Народного фронта», по очереди сменяя друг друга – а потом еще год обрабатывали весь поток сообщений. Теперь же, благодаря ИИ, уже к старту прямой линии можно будет увидеть, какие вопросы являются актуальными для людей разных возрастов, жителей разных городов. Благодаря этому уже сейчас можно ставить задачи перед губернаторами и ведомствами, сказал президент, добавив, что ведомства уже работают по поступившим вопросам.
«Такой инструмент обратной связи с гражданами в полном смысле слова уникальный. Знаю, что у "Сбера" есть планы на основе опыта прямой линии доработать и улучшить этот продукт. Он будет крайне полезен органам власти всех уровней в их ежедневной работе», – сказал Путин. По его словам, итоги такого эксперимента будут иметь значение для роста эффективности госуправления. В частности, такой опыт должен быть использован при создании интегральных цифровых платформ: «Их повсеместное внедрение не только в госуправление, но и в здравоохранение, промышленности, туристических отраслях во всех сферах должно быть завершено до 2030 г.». Путин сказал, что многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью ИИ, что позволит перейти к управлению на основе данных и повысит уровень контроля. Президент назвал регионы-лидеры в сфере ИИ – это Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области.
Завершал свою речь к участникам конференции президент словами о том, что на конференции «Сбера» дадут старт работе Альянсу национальных ассоциаций и институтов развития в сфере ИИ стран БРИКС. «Алгоритмы таких систем, как я уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением», – сказал Путин.
Конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») будет проходить 11-13 декабря в Москве. Перед началом пленарного заседания пресс-конференции Путин осмотрел выставку, посвященную развитию ИИ. Президенту показали умное кольцо, которое собирает биометрические показатели и интерпретирует их с помощью GigaChat, рассказали о подготовке к прямой линии, показали результаты тестирования беспилотных тягачей и другие проекты.