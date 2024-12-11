Что говорил Владимир Путин о развитии искусственного интеллекта

«Такой инструмент обратной связи с гражданами в полном смысле слова уникальный. Знаю, что у "Сбера" есть планы на основе опыта прямой линии доработать и улучшить этот продукт. Он будет крайне полезен органам власти всех уровней в их ежедневной работе», – сказал Путин. По его словам, итоги такого эксперимента будут иметь значение для роста эффективности госуправления. В частности, такой опыт должен быть использован при создании интегральных цифровых платформ: «Их повсеместное внедрение не только в госуправление, но и в здравоохранение, промышленности, туристических отраслях во всех сферах должно быть завершено до 2030 г.». Путин сказал, что многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью ИИ, что позволит перейти к управлению на основе данных и повысит уровень контроля. Президент назвал регионы-лидеры в сфере ИИ – это Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области.