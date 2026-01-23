Экономисты и бизнес оценили последствия внедрения ИИ для рынка труда

Экономисты и бизнес оценили последствия внедрения ИИ для рынка трудаРазвитие технологий не приведет к сокращениям, но потребует переобучения сотрудников
Искусственный интеллект (ИИ) не несет риска резкого роста увольнений и отказа от людей на текущих позициях, при этом он трансформирует рынок труда и создаст необходимость переобучать кадры, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Крупнейшие работодатели также говорят о своей неготовности оптимизировать штат за счет внедрения новых технологий. В долгосрочной перспективе развитие ИИ позволит нарастить темпы роста экономики, полагают аналитики.
В ближайшие годы не стоит ожидать существенных увольнений в России под влиянием внедрения ИИ, полагает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Речь не идет о сокращении, технология поможет на 80% решить проблему дефицита кадров в России за счет перераспределения сотрудников, а не их увольнения, согласен начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий.
Мирзабалаева допускает, что в отдельных отраслях уменьшится количество рабочих мест. Вероятна структурная безработица (несоответствие навыков соискателей потребностям рынка труда. – «Ведомости»), которая фрагментарно обострит дефицит кадров, считает эксперт. Это позволит людям найти новые рабочие места, но для этого потребуется повышение квалификации или переобучение, полагает Мирзабалаева. За счет внутреннего перераспределения сотрудников в организациях ИИ поможет на 80% решить проблему дефицита кадров в России, полагает Отоцкий. По его словам, внедрение ИИ полностью закроет потребность в кадрах в торговле, IT, финансах, науке, образовании и культуре.
Кадровая политика крупных компаний
ИИ не влияет на планы по найму в 2026 г. количественно, ожидаемый объем сохранится на уровне 2025 г., сообщил представитель «Ростелекома».
По его словам, внедрение технологии скажется не на величине штата, а на эффективности выполнения части операций и задач.
Существенного влияния на численность производственного персонала ИИ сейчас не оказывает, соглашается представитель «Северстали». Представитель «Ростеха» отмечает, что компания сохранит дополнительный набор специалистов, потребность составит порядка 160 000 человек до 2028 г.
В «Сбере» также не фиксируют прямой зависимости между внедрением ИИ и изменением численности сотрудников, говорит старший управляющий директор – директор управления привлечения талантов компании Анна Овчинникова. «Сбер» наращивает рекрутинг в высокотехнологичные и специализированные области. В MWS (входит в группу ПТМ) ИИ позволяет оптимизировать скорость работы сотрудников, а не сократить численность штата, говорит директор по персоналу MWS Лия Королева.
Х5 удается запускать продукты и получать измеримый финансовый эффект без увеличения численности персонала – за счет ИИ, говорит директор по развитию ИИ Х5 Михаил Неверов. Он добавляет, что нейросети позволяют сдерживать рост численности персонала при масштабировании бизнеса, поэтому фокус смещается с массового найма на точечный. Рутинные операции за счет ИИ удается выполнять в маркетинге, аналитике и IT, отмечает Неверов.
Сокращение числа позиций грозит тем отраслям, которые активнее используют технологии ИИ, – например, в доставке, маркетплейсах и логистике, ритейле, банках и финансах, грузоперевозках, считает Мирзабалаева.
Снижение спроса на труд произойдет в ряде операционных действий, таких как обработка информации или приведение ее к шаблонному виду, поддержание простой коммуникации, суммирование многочисленных источников, наполнение баз данных, создание служебных и даже публичных текстов и документов, а также кода, указывает старший директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Он полагает, что в этих сферах темп найма и рост заработных плат существенно замедлятся. Снижается потребность в ролях, полностью ориентированных на ручную обработку данных и подготовку отчетности, говорит HR-директор Альфа-банка Марат Исмагулов.
Кому нужны ИИ-инструменты
На фоне перестройки рынка труда трансформируются потребности работодателей и формируются новые профессиональные профили, отмечают эксперты. В их числе – специалисты по внедрению ИИ и агентизации, AI-инженеры, эксперты по качеству и безопасности ИИ, а также бизнес-роли, отвечающие за получение прямого финансового эффекта от ИИ или с его непосредственным участием, говорит Неверов.
Овчинникова указывает на рост спроса в таких направлениях, как Deep Learning Engineers (Production; занимаются оптимизацией ИИ-моделей), NLP Engineers (разработчики специализированных лингвистических моделей для внутренних задач), ML Ops (инженеры для автоматизации цикла обучения моделей), промпт-инженеры, AI Solution Architects (проектируют решения на основе готовых ИИ-моделей для разных бизнес-функций).
Заметный эффект от внедрения ИИ виден в маркетинге, аналитике, разработке и операционных процессах – там, где присутствует большое количество повторяющихся задач, говорит Неверов. По его словам, среди функций – персонализированные маркетинговые коммуникации и аналитика покупательского поведения. Королева сообщает, что разработчикам ИИ-инструмент компании позволяет делегировать написание тестов, а также быстро разобраться, что происходит в коде, который писали коллеги из смежных команд.
HR-специалисты «Сбера» используют мультиагентные системы на базе нейросети GigaChat, которые занимаются обработкой резюме и первичной оценкой кандидатов, говорит Овчинникова. Она добавляет, что это позволило сократить время закрытия позиций. Рекрутеры в MWS также применяют нейросеть для просмотра резюме, сообщает Королева. «Ростех» активно применяет ИИ в конструировании, моделировании испытаний изделий высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, сообщают в пресс-службе компании.
Как это повлияет на экономику
Развитие генеративного ИИ может дополнительно принести экономике России 2,5% ВВП, отмечает Отоцкий со ссылкой на прогнозы РАНХиГС. По оценке Мирзабалаевой, вклад ИИ в ВВП пока незначителен и составлял в 2024 г. порядка 0,07–0,15%. Она указывает, что в 2025 г. вклад в денежном эквиваленте составил 0,5–1 трлн руб. К 2035 г. Мирзабалаева ожидает вклада в рост до 2% ВВП, или 46,5 трлн руб.
Основной прирост ИИ обеспечит в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте, считает Мирзабалаева. Она поясняет, что в обработке вырастет контроль качества и эффективность логистики, в строительстве улучшатся мониторинг объектов, оптими-зация ресурсов и сократятся сроки и затраты. В сфере транспорта ИИ позволит развивать беспилотные системы и прогнозировать пробки.
Национальная стратегия развития ИИ предполагает совокупный вклад этой технологии в 11 трлн руб. в ВВП страны к 2030 г., отмечал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по ИИ и машинному обучению в ноябре 2025 г.
Эксперты компании «Яков и партнеры» и «Яндекса» в декабре 2025 г. оценили ожидаемый экономический эффект от ИИ в размере 7,9–12,8 трлн руб. в год к 2030 г., что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП, указано в исследовании «Искусственный интеллект в России: тренды и перспективы».