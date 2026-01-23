Экономисты и бизнес оценили последствия внедрения ИИ для рынка труда

Снижение спроса на труд произойдет в ряде операционных действий, таких как обработка информации или приведение ее к шаблонному виду, поддержание простой коммуникации, суммирование многочисленных источников, наполнение баз данных, создание служебных и даже публичных текстов и документов, а также кода, указывает старший директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Он полагает, что в этих сферах темп найма и рост заработных плат существенно замедлятся. Снижается потребность в ролях, полностью ориентированных на ручную обработку данных и подготовку отчетности, говорит HR-директор Альфа-банка Марат Исмагулов.