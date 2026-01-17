На следующий день Клавдий заявил, что до 10:30 утра ждет сотрудников Andon Labs на разговор. Он – в синем пиджаке и красном галстуке – стоит у торгового автомата. Когда люди ответили, что не видят его на месте, ИИ обвинил их в невнимательности: по его словам, он прямо сейчас находился в офисе. После недолгой дискуссии Клавдия загнали в угол аргументом: он не может носить одежду, поскольку является компьютерной программой. Это не на шутку встревожило ИИ. Он принялся отправлять в службу безопасности Anthropic письма с жалобами. Ученые забеспокоились, не развивается ли у Клавдия некое подобие психического расстройства.