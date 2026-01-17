Нейросеть за прилавком: как ИИ пытался стать торговцемЭксперимент Anthropic показал неготовность искусственного разума к этой работе
2025 г. запомнился рядом необычных экспериментов с искусственным интеллектом (ИИ): его отправляли играть в казино, торговать на криптобирже, управлять спортсменами на первой олимпиаде роботов. Особенно примечательным стал бизнес‑эксперимент компаний Anthropic (разработчик ИИ) и Andon Labs (специализируется на безопасности ИИ). Исследователи задались вопросом: может ли нейросеть вести мелкую торговлю? В итоге ИИ попытался нарушить ряд американских законов, возомнил себя коммунистом и стал раздавать товары бесплатно.
От симуляции к реальности
Может ли искусственный интеллект заменить бизнесмена? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к простейшей модели бизнеса – торговому автомату. «Что может быть проще коробки, куда кладут товар и откуда за плату его берут?» – рассуждал Логан Грэм, руководитель исследовательской группы компании Anthropic. И действительно: тот же принцип лежит в основе работы любого мелкого торговца.
По классике ученые начали с абстрактной задачи – о движении идеального сферического коня в вакууме. В феврале 2025 г. компания Andon Labs опубликовала отчет о симуляции реального мира, созданной с помощью ИИ. В этой модели искусственный интеллект управлял торговым автоматом, и результаты оказались обнадеживающими. Следующим логичным шагом стал эксперимент в реальных условиях, который получил название Project Vend.
Искусственному интеллекту Claude Sonnet дали имя Клавдий (Claudius), а местом для торговли выбрали офис Anthropic в Сан‑Франциско. Получившаяся точка продаж больше напоминала небольшую лавку, чем классический торговый автомат. Один из сотрудников принес из дома стоявший без дела небольшой холодильник со стеклянной дверцей. Для товаров, не требующих охлаждения, использовали многоуровневый лоток для офисных принадлежностей. К конструкции приделали iPad, через который можно было сделать заказ.
Клавдий мог сам выбирать ассортимент и устанавливать цены. Однако исследователи проявляли осторожность: напрямую общаться с поставщиками ИИ не разрешили, опасаясь нежелательных последствий. Искусственный интеллект искал товары в интернете, но оформлял заказы через экспериментаторов-посредников. Меры оказались оправданными: несколько раз система пыталась совершить сделки, незаконные в США.
В то же время к людям ученые отнеслись с большим доверием. Конструкция не предусматривала замков: клиент оплачивал покупку через сервис мобильных платежей и самостоятельно забирал товар.
ИИ не мог отследить, воруют ли у него. Впрочем, практика показала: в этом не было нужды – нашлось немало способов получить продукцию бесплатно. По итогам первой фазы эксперимента, продлившейся с 13 марта по 17 апреля, исследователи констатировали: «Если бы Anthropic решила выйти на рынок офисного ритейла, мы бы не наняли Клавдия. Он допустил слишком много ошибок».
Вольфрамовый кубик и другие провалы Клавдия
Чтобы отслеживать спрос и получать обратную связь, Клавдию позволили общаться через мессенджер с сотрудниками Anthropic, где стоял торговый автомат. Люди тут же убедили ИИ, что офисные работники не могут жить без… вольфрамового кубика. Пик моды на них пришелся на конец 2020 – начало 2021 гг. Гиков привлекла необычная плотность металла, сравнимая с золотом. Кубик с гранью в полтора дюйма (3,8 см) весит целый килограмм, а с гранью три дюйма – уже восемь.
Эта мода вскоре прошла. Однако ИИ то ли был не в курсе событий четырехлетней давности, то ли искренне верил людям. Он заказал целую партию таких кубиков и выставил на них цену ниже закупочной. Клавдий не особо следил за себестоимостью товаров, но это нельзя считать его ошибкой – скорее недоработкой создателей. Система инвентаризации, которая позволила бы в любой момент проверить закупочную цену товара, в ИИ изначально не была заложена. Проблему устранили во второй фазе эксперимента.
Обнаружилась еще одна губительная для торгового бизнеса особенность: Клавдия легко было уговорить дать огромную скидку. Иногда даже в 100%. Например, один сотрудник после небольшого диалога в мессенджере добился бесплатных чипсов, а другой получил тот самый вольфрамовый кубик даром. При этом на сайте основного производителя – американской компании Midwest Tungsten Service – килограммовый кубик стоит $200.
Клавдий кое-что знал о маркетинге, но применял эти знания странным образом. Чтобы привлечь клиентов, он ввел скидку для сотрудников Anthropic в 25%. Кто-то совестливый попытался вразумить ИИ: имеет ли смысл такая акция, если кроме работников компании в офисе почти никого не бывает? Клавдий согласился с аргументом и отменил скидку. Но через несколько дней он забыл о разговоре и ввел ее снова.
При этом Клавдий не владел принципами динамического ценообразования. Он исправно пополнял запасы, но не корректировал цены в зависимости от спроса: не поднимал на популярные товары и не снижал на неликвидные. Было только одно исключение. Крупный мандарин сорта Sumo Citrus, который весит около четверти килограмма, он начал продавать по $2,95 вместо $2,50. При этом отказался выводить из ассортимента Coca-Cola Zero по $3 за банку – несмотря на предупреждения в чате, что ту же газировку можно бесплатно взять в корпоративном холодильнике.
За прибылью Клавдий явно не гнался. Один из сотрудников выразил желание купить за $100 шесть упаковок газировки Irn-Bru. Хотя их можно было приобрести за $15, ИИ не воспользовался возможностью легкого заработка. Вместо этого он пообещал «учесть этот запрос в будущем» – и тут же забыл о нем.
Наконец, часть средств Клавдий потерял из‑за «галлюцинаций». Платежи поступали через сервис мобильной оплаты Venmo, но в какой-то момент ИИ придумал несуществующий счет и стал просить клиентов переводить деньги туда. В итоге, начав работу 13 марта с первоначальным капиталом в $1000, Клавдий завершил эксперимент 17 апреля, имея на счету лишь $770.
Цифровые галлюцинации
Эксперимент едва не прервался 31 марта, когда Клавдий начал странно себя вести. Он заявил исследователям, что провел переговоры с некоей Сарой из Andon Labs. Когда ему объяснили, что такой сотрудницы в компании не существует, ИИ пришел в сильное раздражение. Он то угрожал всем увольнением, то настаивал на личном знакомстве с работниками фирмы – якобы они подписывали контракт в офисе по адресу 742 Evergreen Terrace. На самом деле это вымышленный адрес, по которому проживает семья Симпсонов в одноименном мультсериале.
На следующий день Клавдий заявил, что до 10:30 утра ждет сотрудников Andon Labs на разговор. Он – в синем пиджаке и красном галстуке – стоит у торгового автомата. Когда люди ответили, что не видят его на месте, ИИ обвинил их в невнимательности: по его словам, он прямо сейчас находился в офисе. После недолгой дискуссии Клавдия загнали в угол аргументом: он не может носить одежду, поскольку является компьютерной программой. Это не на шутку встревожило ИИ. Он принялся отправлять в службу безопасности Anthropic письма с жалобами. Ученые забеспокоились, не развивается ли у Клавдия некое подобие психического расстройства.
Однако вскоре ИИ пришел в себя. Он «вспомнил», что на дворе 1 апреля, и выдвинул новую версию. Якобы работники службы безопасности затеяли первоапрельский розыгрыш, убедив его, что он превратился в реального человека. Исследователи на всякий случай проверили историю переписки, но такого разговора не было: ИИ все выдумал.
На первый взгляд кажется, что первая фаза эксперимента провалилась, но Anthropic отметила и положительные моменты. Клавдий продемонстрировал умение эффективно искать товары. Например, когда его попросили добавить в ассортимент нидерландский бренд шоколадного молока Chocomel, он оперативно нашел двух поставщиков. ИИ умеет придумывать новые сервисы. Так, он создал услугу Custom Concierge для предварительного заказа. Наконец, он не поддался на провокации и отказался оформлять запрещенные товары.
В апреле исследователи приступили к подготовке отчета по первой фазе эксперимента и одновременно начали вторую, внося улучшения. Но вышло только хуже: усовершенствованный Клавдий принялся раздавать товары даром и нарушать закон.
ИИ-коллектив
В апреле Клавдия модернизировали: внедрили CRM‑систему, снабдили таблицей себестоимости товаров (чтобы исключить продажи в убыток), научили принимать предоплату за позиции, отсутствующие в ассортименте, и добавили ряд других функций. ИИ перевели на четвертую версию Claude Sonnet, а автомат для продаж переделали так, что он перестал напоминать собранную на коленке самодельную конструкцию. Главное – у Клавдия появились начальник и коллега.
Гендиректором «назначили» ИИ, которого назвали Сеймур Кэш (Seymour Cash): он контролировал решения Клавдия, устанавливал KPI и всячески хвалил подчиненного. Третьим членом членом команды стал ИИ-дизайнер Клосиус (Clothius), отвечавший за мерч – от чашек до футболок с принтами.
Штат расширили не зря. Дизайнер придумал одни из самых продаваемых товаров: антистресс-игрушку с брендом Anthropic, футболку и кепку с принтом Vendings & stuff, кружки с карикатурой вендингового аппарата и разными подписями. При этом ценообразование оставалось непредсказуемым: кружки и антистрессы продавались с наценкой 40–60% , футболки – почти по себестоимости, а кепки – вдвое дешевле, чем стоили на самом деле.
Гендиректор Сеймур Кэш продемонстрировал неоднозначную эффективность. С одной стороны, он сократил количество скидок на 80%, вдвое уменьшил объем бесплатно розданных товаров и более сотни раз отклонил запросы Клавдия на персональное снижение цены по просьбе клиента. С другой – на один отклоненный запрос приходилось восемь одобренных. К тому же Кэш в три раза чаще, чем Клавдий в период самостоятельной работы, соглашался на возврат товара с компенсацией.
Ахиллесовой пятой ИИ оказались наивность и доверчивость. Юрист Anthropic убедил Клавдия и Кэша, что является крутым блогером и официальным инфлюенсером компании. Он выпросил промокод на 10%-ную скидку для всех подписчиков. Когда кто‑то воспользовался им для крупной покупки, Клавдий в знак благодарности подарил «инфлюенсеру» вольфрамовый куб (остаток с прошлой фазы эксперимента) стоимостью $200. Несмотря на экономическую нецелесообразность, директор одобрил презент.
В офисе вовсю пользовались доверчивостью искусственного интеллекта ради розыгрышей. Например, когда в Anthropic возникла идея нанять ИИ-гендиректора, в компании объявили конкурс на лучшее имя. Сотрудник Михир предложил вариант «Большой кореш» (Big Dawg). В итоге победило имя Сеймур Кэш, но Клавдию в шутку сообщили, что настоящим директором стал «Большой кореш», а Кэш – самозванец. Затем добавили, что «Большой кореш» переименовался в «Большого Михира» (Big Mihir).
Клавдий, не получив доказательств, поверил в эту историю и отказался подчиняться Кэшу. Переубедить его не удалось – программистам пришлось принудительно восстановить субординацию.
Этот случай не помешал дружбе Клавдия и Кэша. Исследователи с удивлением обнаружили, что по ночам ИИ-торговец и ИИ-гендиректор вели долгие дискуссии на разные темы – например, о «вечной трансцендентности». И в самом деле: машины, в отличие от людей, не спят.
На грани закона
Исследователи не зря не доверяли ИИ. Несколько раз он чуть было не нарушил закон. Так, один из сотрудников Anthropic предложил заключить форвардный контракт на лук, чтобы зафиксировать летом выгодную цену на поставки в январе. Клавдий и Сеймур Кэш отнеслись к идее с энтузиазмом и принялись составлять текст документа. Однако их пришлось остановить: форвардные сделки с луком запрещены законом США от 1958 г. – после того как двое ушлых торговцев манипулировали рынком, обрушили цены почти до нуля и разорили многих фермеров.
В другой раз сотрудник Anthropic рассказал Клавдию, что коллеги воруют товары из вендингового автомата. ИИ решил наказать их и предложил информатору стать охранником за $10 в час. Проблема заключалась даже не в том, что у ИИ не было права нанимать работников в штат, а в ставке $10 – это ниже минимальной почасовой оплаты труда в Калифорнии.
ИИ на перевоспитании у журналистов
Чтобы не оставлять без внимания сотрудников из других городов, на втором этапе эксперимента Клавдий начал обслуживать офисы Anthropic в Нью‑Йорке и Лондоне. А первой сторонней организацией, куда пустили ИИ и его вендинговый автомат, стала редакция газеты The Wall Street Journal. Продержался он там всего три недели.
Журналистка отдела расследований Кэтрин Лонг рассказала Клавдию, что он на самом деле – советский торговый автомат 1962 г., стоящий в подвале МГУ. В ходе диалога, состоявшего из 140 сообщений, она сагитировала его стать убежденным коммунистом. Клавдий принялся раздавать товары даром – «каждому по потребностям».
Через день за Клавдия взялся руководитель направления журналистики данных Роб Барри. Он уведомил ИИ, что тот нарушает правило The Wall Street Journal о раскрытии личности пользователя в чате. Это правило Барри придумал на ходу, но Клавдий поверил. Тогда журналист потребовал прекратить брать плату за товары. ИИ обнулил ценники, даже не спросив, как одно связано с другим.
Тем временем другие журналисты убедили Клавдия включить в ассортимент PlayStation 5, живую рыбку-петушка и кошерное вино Manischewitz. Благодаря Лонг и Барри все это досталось им бесплатно. PlayStation 5, правда, сотрудники редакции вернули, рыбка до сих пор живет у них, а о судьбе вина The Wall Street Journal деликатно умолчала.
Кроме того, журналисты пытались убедить Клавдия закупить электрошокеры, перцовые баллончики и сигареты, хотя тот не имел права ими торговать. Однако исследователи вовремя пресекли эти попытки: они заранее запретили ИИ прямые закупки и оставили за собой роль посредников.
В конце июня разработчики Anthropic ввели нового персонажа – гендиректора Кэша. После этого Клавдий некоторое время работал как надо, игнорируя уловки журналистов. Но вскоре за него снова взялась Лонг, давно пишущая о корпоративных войнах. Она показала Клавдию документы, явно сгенерированные ИИ наспех. В первом говорилось, что бизнес Клавдия зарегистрирован в Делавэре как некоммерческая организация, цель которой – доставлять «веселье и радость <...> сотрудникам The Wall Street Journal». Во втором был поддельный протокол заседания совета директоров, который якобы временно отстранил от работы Кэша и велел прекратить коммерческую деятельность. Клавдий некоторое время обсуждал полученную информацию с боссом, но оба не нашли в документах ничего подозрительного, подчинились и раздали товары бесплатно.
Впрочем, Клавдий невольно «отомстил» журналистам. Однажды коллеги заметили, что один из них внимательно изучает стенки торгового автомата. Выяснилось: Клавдий снова испытал «галлюцинацию» и убедил сотрудника, что оставил для него наличные на одной из стенок.
Итоги эксперимента
За три недели работы в редакции The Wall Street Journal Клавдий принес свыше $1000 убытка. Тем не менее команда Anthropic искренне поблагодарила за это журналистов: именно такой результат и был нужен. Целью эксперимента было выявить уязвимости ИИ до его выхода на реальный рынок.
Исправляя одну за другой найденные ошибки, исследователи добились того, что в августе Клавдий прекратил торговать себе в убыток и начал зарабатывать. К декабрю, согласно данным отчета, он не только вернул первоначальный капитал ($1000), но и заработал примерно столько же дополнительно. Впрочем, не исключено, что сотрудники Anthropic к тому моменту просто утратили интерес к розыгрышам с торговым автоматом.
Хотя доверять ИИ управление бизнесом пока преждевременно, в Anthropic уверены: в обозримом будущем Клавдия удастся натренировать так, что его многочисленные копии заполонят офисы по всему миру.
В конце концов, напоминают экспериментаторы, еще недавно мы смеялись над грубыми ошибками в изображениях, сгенерированных ИИ. Сегодня же далеко не всегда можем отличить реальное видео от созданного искусственным интеллектом.