Орешкин: влияние ИИ на рынок труда еще предстоит осознать
Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трудовой рынок и занятость в России еще предстоит осознать, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на II Тобольских чтениях.
«То, на что нужно обращать особое внимание – это внедрение автоматизированных технологий. Другой тренд, который гораздо более важен, – это проникновение искусственного интеллекта. То, как повлияет ИИ на рынок труда и занятость предстоит осознать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Орешкин отметил, что ИИ автоматизирует как интеллектуальные рабочие места, так и творческие. Он спрогнозировал серьезные изменения в университетах в связи с развитием этих технологий.
19 декабря «Ведомости» писали, ознакомившись с результатами исследования МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», что лишь 26% российских компаний, которые закладывают в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. Остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.