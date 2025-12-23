Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Орешкин: влияние ИИ на рынок труда еще предстоит осознать

Ведомости

Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трудовой рынок и занятость в России еще предстоит осознать, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на II Тобольских чтениях.

«То, на что нужно обращать особое внимание – это внедрение автоматизированных технологий. Другой тренд, который гораздо более важен, – это проникновение искусственного интеллекта. То, как повлияет ИИ на рынок труда и занятость предстоит осознать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Орешкин отметил, что ИИ автоматизирует как интеллектуальные рабочие места, так и творческие. Он спрогнозировал серьезные изменения в университетах в связи с развитием этих технологий.

19 декабря «Ведомости» писали, ознакомившись с результатами исследования МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», что лишь 26% российских компаний, которые закладывают в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. Остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте