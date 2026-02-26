Минздрав: ИИ может помочь решать фундаментальные задачи в борьбе с раком и ВИЧ

Велданова отметила, что фармкомпании тратят около 20% выручки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые бы позволили создать новые молекулы. ИИ может применяться для обработки научных данных, особенно при исследовании того, какая молекула потенциально может стать кандидатом на лекарство, указала она. Еще одна сфера применения – блок клинических исследований и разработок, на которые уходит много лет и вложений. Помимо этого есть и сложность в поиске пациентов, сказала Велданова. ИИ может помочь в ускорении набора пациентов, управлении интеллектуальными данными, предсказании потенциальных рисков в исследовании, а также в подготовке регуляторной документации.