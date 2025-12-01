ВИЧ в цифрах и графиках: как мир побеждает опасный вирус

ВИЧ в цифрах и графиках: как мир побеждает опасный вирусЗаболеваемость за 15 лет снизилась почти на 40%
1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по итогам 2024 г. ВИЧ, который и приводит без должного лечения к синдрому приобретенного иммунодефицита, был подтвержден почти у 41 млн человек. Из них около 1,3 млн заразились в течение прошлого года. Главные цифры о ВИЧ и СПИДе – в графиках «Ведомостей».
Что такое ВИЧ и СПИД
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) атакует клетки иммунной системы, постепенно ослабляя способность организма противостоять инфекциям. Без терапии на поздних стадиях развивается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). На этом этапе иммунная система уже не справляется со своими функциями, что может привести к летальному исходу как от «оппортунистических инфекций», так и от многочисленных видов онкологических заболеваний, часто появляющихся при СПИДе.
Вакцины или лекарства от ВИЧ не существует, однако антиретровирусная терапия позволяет подавить распространение вируса в организме, в результате чего не только сохраняется нормальная работа иммунной системы, но и существенно снижается риск передачи другим людям.
Передается ВИЧ половым путем, при переливании зараженной крови, а также через использование шприцов и хирургических инструментов, которыми ранее пользовался инфицированный. Заражение может произойти от матери ребенку во время беременности или кормления грудью.
Ситуация с ВИЧ в мире
По оценкам ВОЗ, с возникновения эпидемии в 1980-х вирусом могли заразиться около 91,4 млн человек. На конец 2024 г. с ВИЧ жили 40,8 млн человек. Общая распространенность инфекции среди взрослого населения планеты составляет 0,7%. За последние 15 лет это число выросло почти на 27%, а за 35 лет – в четыре раза.
При этом дети реже заражаются ВИЧ, следует из статистики ВОЗ. Так, с 2010 г. число больных взрослых (от 15 лет) выросло на треть, а детей – сократилось на 50%. Доля детей среди всех инфицированных снизилась с 8 до 3,4%.
ВИЧ преимущественно распространен в Африке: 64% всех людей с диагнозом проживают в этом регионе. В 2024 г. там была зафиксирована половина всех новых случаев инфекции, а также 61% всех смертей. Наибольшее количество людей с ВИЧ проживает в Восточной и Южной Африке – 21,1 млн, в Западной и Центральной Африке – 5,2 млн.
Пик эпидемии ВИЧ пришелся на 1996 г.: тогда было зарегистрировано 3,34 млн новых случаев заражения. С того момента уровень заболеваемости снизился на 60%, причем за последние 15 лет – на 37%. Усилия властей и врачей по всему миру отразились и на детской статистике. Доля лиц до 15 лет среди всех инфицированных постепенно сокращалась: с 16,2% в 1996 г. до 14% в 2010 г. и до 9% в 2024 г. В последние пять лет число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей снижалось в среднем на 5,4% против 3% у взрослых.
Среди людей, живущих с ВИЧ, 51% составляют женщины от 15 лет. Как отмечает ВОЗ, в субсахарской Африке на девочек и женщин приходится 63% всех случаев заражения, в то время как в остальных регионах – лишь около 27%. При этом на мужчин в 2024 г. пришлось 50% всех новых случаев вируса и 51% всех смертей.
Пик смертности от последствий ВИЧ-инфекции пришелся на 2002-2003 гг., когда в каждый из годов регистрировалось по 2,1 млн летальных исходов. С того момента ситуация существенно улучшилась – число смертей от вируса сократилось на 70,2% до 630 000 в 2024 г. С 2010 г. смертность среди детей сократилась на 71%, а среди взрослых – на 50%.
В результате за последние 15 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась на 37%, а смертность – на 53%. В 2020-2024 гг. число смертей уменьшалось в среднем на 3,9% ежегодно по сравнению со снижением новых случаев на 3,2%.
По оценкам ВОЗ, в 2024 г. 87% всех людей с ВИЧ знали о своем диагнозе, из них 89% получали необходимое лечение. При этом доля взрослых, обеспеченных терапией, в 2020-2024 гг. росла быстрее, чем доля детей: в среднем на 3,7% в год против 1,9%.
ВИЧ в России
В России нет официальной регулярной статистики по общему числу граждан, живущих с ВИЧ. В 2022 г. руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценивал число инфицированных ВИЧ россиян в 1,5 млн человек – 1% населения страны. В Минздраве тогда сообщали, что по итогам 2021 г. количество граждан с подтвержденной ВИЧ-инфекцией составило менее 852 000.
Роспотребнадзор оценивал общее число заразившихся ВИЧ с момента обнаружения в 1987 г. первого инфицированного и по 2023 г. в 1,7 млн человек. Свыше 495 000 из них (29,3%) умерли за весь период наблюдения. Минздрав, в свою очередь, ежегодно публикует в ЕМИСС статистику по числу россиян, которым впервые диагностировали ВИЧ-инфекцию. Из этих данных следует, что всего с 2005 по 2024 г. этот диагноз был официально поставлен 1 286 880 россиянам. Пик заболеваемости, следует из этих данных, пришелся на 2015 г., когда диагноз поставили 100 220 россиянам. С того момента число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось вдвое, до 48 418 в 2024 г.
В России в среднем регистрируется 33,1 случая ВИЧ‑инфекции на 100 000 населения, следует из данных Минздрава. При этом распространение вируса по регионам существенно различается. Так, наибольший уровень заболеваемости отмечен на Чукотке (79,1 случай на 100 000 населения), в Иркутской (75,7) и Самарской (73,7) областях.
Наименьший – в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3).
Одновременно со снижением заболеваемости растет число россиян на антиретровирусной терапии, которая, среди прочего, помогает уменьшить риск передачи вируса другому человеку. Всего за семь лет доля инфицированных, получающих лечение, увеличилась с 44,6 до 89,8%.
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного весной 2023 г., осведомленность россиян о ВИЧ и СПИДе снизилась. Так, если в 2004 г. 47% граждан оценивали свои знания о вирусе как обширные, то к 2023 г. этот показатель сократился до 41%. При этом аналитики зафиксировали склонность россиян к серьезному преувеличению масштабов распространения ВИЧ в России. В частности, лишь 1% опрошенных считают, что вирусом заражены менее 1% населения страны. Четверть респондентов оценивают долю инфицированных в 1-5%, а каждый пятый участник опроса полагает, что ВИЧ есть у каждого десятого россиянина.