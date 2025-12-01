ВИЧ в цифрах и графиках: как мир побеждает опасный вирус

Пик эпидемии ВИЧ пришелся на 1996 г.: тогда было зарегистрировано 3,34 млн новых случаев заражения. С того момента уровень заболеваемости снизился на 60%, причем за последние 15 лет – на 37%. Усилия властей и врачей по всему миру отразились и на детской статистике. Доля лиц до 15 лет среди всех инфицированных постепенно сокращалась: с 16,2% в 1996 г. до 14% в 2010 г. и до 9% в 2024 г. В последние пять лет число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей снижалось в среднем на 5,4% против 3% у взрослых.