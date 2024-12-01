От грязных шприцев до эпидемии

По его словам, первый носитель ВИЧ-инфекции в СССР действительно был гомосексуалистом. После возвращения из Африки, как выяснил Покровский, переводчик имел половые контакты с 25 солдатами срочной службы, которые уже демобилизовались. Пять из них оказались инфицированы. Но дальнейшие исследования показали, что вирус может передаваться и от мужчины к женщине, и от женщины к мужчине, и от матери к ребенку, и при переливании крови.