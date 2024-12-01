От грязных шприцев до эпидемии

От грязных шприцев до эпидемииКак в СССР пришел СПИД
ВИЧ – инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является СПИД. Если применяется антиретровирусная терапия, СПИД не развивается.
СПИД – это состояние, в результате которого тело человека поражают множественные инфекции, которые обычно не приводят к болезни у здоровых людей, а также неинфекционные и опухолевые заболевания.
Бич конца XX века
Впервые СПИД зафиксировали в середине 70-х в Африке, США и на Гаити. В 1969 г. от неизвестной тогда медицине болезни умер Роберт Рейфорд. Только спустя 20 лет было установлено, что причиной смерти 16-летнего подростка был СПИД. Так Рейфорд стал нулевым пациентом инфекции в Северной Америке.
В 1976 г. была зарегистрирована первая смерть от СПИДа в Европе, жертвой стал норвежский моряк Арвид Ноэ. Началом же эпидемии СПИДа считается 1981 г., когда у молодых геев из Лос-Анджелеса обнаружили необычные иммунные нарушения, – умерли 128 человек. Позже врачи выявили связь инфекции с переливаниями крови, внутривенным введением наркотиков и сексуальными контактами. А в 1984 г. французские и американские ученые независимо друг от друга обнаружили два вируса, вызывающих СПИД. Оба вируса оказались идентичными и получили название ВИЧ.
Первый случай ВИЧ-инфекции в СССР относится к 1987 г. Нулевым пациентом был переводчик, долгое время работавший в Танзании. До него в Советском Союзе СПИД фиксировался только у студентов из Африки.
Вспышка в Элисте
«В середине 80-х гг. было мнение, что болеют СПИДом только мужчины-гомосексуалисты и это заболевание распространяется в США. А в СССР мужеложство тогда уголовно наказывалось. Поэтому были высказывания, что нам этот вирус не грозит», – рассказал в разговоре с «Ведомостями» директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
По его словам, первый носитель ВИЧ-инфекции в СССР действительно был гомосексуалистом. После возвращения из Африки, как выяснил Покровский, переводчик имел половые контакты с 25 солдатами срочной службы, которые уже демобилизовались. Пять из них оказались инфицированы. Но дальнейшие исследования показали, что вирус может передаваться и от мужчины к женщине, и от женщины к мужчине, и от матери к ребенку, и при переливании крови.
Подтверждением последнего была вспышка ВИЧ в столице Калмыцкой АССР Элисте в 1988 г. Сначала заражение ВИЧ-инфекцией зарегистрировали у двух человек – маленького ребенка и женщины-донора. Муж этой женщины был здоров, мать ребенка тоже. Все доноры, от которых младенцу переливали кровь, не были инфицированы. Разобраться в причинах вспышки поручили Вадиму Покровскому, который работал с первыми ВИЧ-инфицированными в СССР и получал информацию обо всех новых случаях передачи вируса. Именно он послужил прототипом для Дмитрия Гончарова – главного героя сериала «Нулевой пациент», основанного на событиях в Элисте.
Расследование Покровского показало, что причиной распространения ВИЧ было внутрибольничное заражение. Медсестры в элистинской больнице использовали для разных детей один шприц, не дезинфицируя его.
Оставалось найти нулевого пациента. Все мужья матерей, зараженных ВИЧ, были здоровы, кроме одного. Выяснилось, что мужчина ранее работал в Конго, где, вероятно, и был инфицирован в результате половых контактов с местными проститутками.
Всего в Элисте было заражено ВИЧ 75 детей и четыре женщины. Некоторых из них направляли в Волгоград, Ставрополь и Ростов-на-Дону, где началась вторая волна инфицирования. По данным Минздрава, к декабрю 1994 г. в Ставропольском крае, Волгоградской и Ростовской областях было зарегистрировано 196 ВИЧ-инфицированных, 162 из которых были детьми.
«Советская система здравоохранения в целом была готова к появлению новых заболеваний. Проблема была в том, что ВИЧ-инфекция сама по себе довольно сложная», – отметил Покровский. По его мнению, меры, принятые в конце 80-х, затормозили развитие эпидемии. «Распространение ВИЧ в больших масштабах на территории бывшего СССР началось уже в середине 90-х», – добавил доктор медицинских наук.
После Элисты
В 1989 г. в СССР был создан Всесоюзный центр по профилактике и борьбе со СПИДом. В 1995 г. вступил в силу закон «О предотвращении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Россия стала первой страной, в которой бесплатное лечение от ВИЧ закреплено на законодательном уровне.
Тем не менее в 2000 г. количество ВИЧ-инфицированных в России выросло более чем в 40 раз по сравнению с 1996 г. В 2001 г. РФ как член Организации Объединенных Наций (ООН) приняла «Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», в которой распространение ВИЧ/СПИДа названо эпидемией.
«Мы слышим от чиновников, что у нас по сравнению с 2016 г. снизилась заболеваемость на 40%. Но на самом деле в 2016 г. было около 100 000 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. У нас регистрируется чуть ли не половина новых случаев в европейском регионе. А это значит, что недостаточные меры предпринимаются», – заключил Покровский.
Современная медицина пока не способна полностью излечивать ВИЧ и СПИД. Но антиретровирусная терапия (АРТ) дает возможность ВИЧ-инфицированным жить полноценной жизнью. АРТ позволяет контролировать инфекцию и предотвращать ее передачу. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, к концу 2023 г. из 39,9 млн человек с ВИЧ в мире доступ к терапии имели 30,7 млн. А у 93% получающих АРТ была подавлена вирусная нагрузка.