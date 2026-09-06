Краснов предложил странам БРИКС выработать общие принципы применения ИИ в судах

Краснов предложил странам БРИКС выработать общие принципы применения ИИ в судахВ Нью-Дели судьи обсудили защиту инвесторов и сближение судебной практики
Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил создать постоянно действующую рабочую группу высших судов стран БРИКС по вопросам применения искусственного интеллекта (ИИ) в правосудии. С такой инициативой он выступил на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС, который проходил 4–6 сентября в Нью-Дели.
По словам Краснова, российская судебная система уже использует нейросети для транскрибации заседаний, анализа доказательств и формирования шаблонов документов. В российских регионах также пилотируются четыре большие языковые модели, которые обучаются на правовых позициях ВС и судебных решениях по вопросам, затрагивающим граждан и бизнес. Задача таких технологий – добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия и повысить предсказуемость правосудия.
При этом окончательное решение всегда должно оставаться за человеком, подчеркнул Краснов. «Искусственный интеллект – это инструмент в руках судьи, помощник, но не субъект правосудия и тем более не судья», – сказал он. Решение по делу, оценка доказательств и применение права являются «актом человеческого суждения», основанного на законе, совести, независимости и профессиональном опыте, «но не на вероятности», заявил председатель ВС.
Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу верховных судов БРИКС по ИИ, которая займется обменом судебной практикой, методологическими подходами и оценкой рисков. Кроме того, предлагается разработка общих этических принципов применения ИИ. Они, по его мнению, должны закрепить независимость судьи, право сторон знать основания принятого решения и «недопустимость делегирования итогового суждения алгоритму».
Странам БРИКС следует договориться об общих подходах к цифровому суверенитету судебных систем, считает Краснов. «Инфраструктура правосудия ни одного из наших государств не должна зависеть от юрисдикций и технологических платформ, находящихся вне нашего контроля», – заявил он.
В России более 15 лет действует государственная автоматизированная система «Правосудие», к которой подключено почти 10 000 судов общей юрисдикции. Арбитражные суды используют сервис «Мой арбитр», а всего через российские электронные судебные сервисы было подано почти 150 млн документов. Следующим этапом должна стать система «Цифровое правосудие», которая объединит существующие сервисы, будет интегрирована с порталом госуслуг и предусматривает более активное использование ИИ.
Форум стал и площадкой для серии двусторонних переговоров Краснова с руководителями судебных систем стран БРИКС. На встрече с председателем ВС Индии Сурьей Кантом российский представитель заявил, что Москва и Нью-Дели могут координировать работу своих верховных судов на международных площадках. Российская сторона также подготовила проект двухлетней программы сотрудничества с ВС Индии.
Отдельным направлением переговоров стала защита бизнеса. На встрече с председателем Федерального верховного суда ОАЭ Мухаммедом Хамадой Аль-Бади Аз-Захири Краснов заявил, что на фоне роста деловой активности внутри БРИКС компании и граждане должны быть уверены в защите собственности и инвестиций. «Обеспечение единообразия судебной практики по коммерческим спорам становится ключевым фактором инвестиционной привлекательности наших экономик», – подчеркнул он.
Схожую тему Краснов обсуждал с главой судебной власти Ирана Голямом-Хоссейном Мохсени-Эжеи. По его словам, на верховные суды в нынешних условиях возложена «особая миссия», связанная с обеспечением экономической стабильности и защитой национального суверенитета. Россия и Иран, считает Краснов, могут вырабатывать единые судебные подходы для поддержки трансграничного бизнеса, добросовестных инвесторов и государственных активов.
В ходе переговоров с председателем Верховного народного суда Китая Чжан Цзюнем Краснов также связал развитие судебного сотрудничества с расширением экономического и технологического партнерства двух стран. Как полагает Краснов, оно требует «надежной судебной защиты прав граждан и бизнес-сообщества» России и Китая. Российская сторона заинтересована, в частности, в изучении китайских технологий автоматического поиска и устранения противоречий в судебной практике.
С Белоруссией Россия намерена развивать уже созданную основу для «бесшовного правового пространства» Союзного государства. Краснов предложил особое внимание уделить цифровизации правосудия и созданию российско-белорусского координационного совета, который, в частности, позволит проводить консультации для синхронизации судебной практики.
Завершая выступление на форуме, Краснов подчеркнул, что цифровизация не должна менять саму природу суда. «Суд – это не технологический алгоритм, это активный арбитр, который должен оставаться человекоцентричным, верным закону и справедливости, использовать технологии как средство, а не цель правосудия», – сказал председатель ВС. Само пространство БРИКС Краснов назвал не только геополитическим объединением, но и «интеллектуальным и правовым союзом», способным участвовать в формировании стандартов правосудия XXI в.