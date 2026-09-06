Краснов предложил странам БРИКС выработать общие принципы применения ИИ в судах

При этом окончательное решение всегда должно оставаться за человеком, подчеркнул Краснов. «Искусственный интеллект – это инструмент в руках судьи, помощник, но не субъект правосудия и тем более не судья», – сказал он. Решение по делу, оценка доказательств и применение права являются «актом человеческого суждения», основанного на законе, совести, независимости и профессиональном опыте, «но не на вероятности», заявил председатель ВС.