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Главная / Технологии /

В судах России запустили пилотный проект по внедрению ИИ

Ася Султанова

В российских судах в тестовом режиме начали использовать четыре модели ИИ, обучающиеся на судебных делах. Об этом на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, пишет «Интерфакс».

Пилотируемые в российских регионах четыре большие языковые модели проходят интенсивное обучение на основе правовых позиций Верховного суда России и практикообразующих судебных решений по самым актуальным для граждан и бизнес-сообщества вопросам.

Как отметил Краснов, внедрение ИИ в судах направлено на единообразие практики, исключение противоречий и ошибок, а также повышение предсказуемости правосудия. Он добавил, что ВС РФ вместе с крупными IТ-игроками прописал правила этики для нейросетей, которые будут работать в судах.

В мае Краснов поручил провести масштабный анализ судебной практики по делам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель – выработка единообразных подходов к рассмотрению споров и правонарушений, возникающих в условиях стремительного развития ИИ-технологий.

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