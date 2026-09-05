В судах России запустили пилотный проект по внедрению ИИ

Как отметил Краснов, внедрение ИИ в судах направлено на единообразие практики, исключение противоречий и ошибок, а также повышение предсказуемости правосудия. Он добавил, что ВС РФ вместе с крупными IТ-игроками прописал правила этики для нейросетей, которые будут работать в судах.