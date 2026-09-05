В судах России запустили пилотный проект по внедрению ИИ
В российских судах в тестовом режиме начали использовать четыре модели ИИ, обучающиеся на судебных делах. Об этом на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, пишет «Интерфакс».
Пилотируемые в российских регионах четыре большие языковые модели проходят интенсивное обучение на основе правовых позиций Верховного суда России и практикообразующих судебных решений по самым актуальным для граждан и бизнес-сообщества вопросам.
Как отметил Краснов, внедрение ИИ в судах направлено на единообразие практики, исключение противоречий и ошибок, а также повышение предсказуемости правосудия. Он добавил, что ВС РФ вместе с крупными IТ-игроками прописал правила этики для нейросетей, которые будут работать в судах.
В мае Краснов поручил провести масштабный анализ судебной практики по делам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель – выработка единообразных подходов к рассмотрению споров и правонарушений, возникающих в условиях стремительного развития ИИ-технологий.