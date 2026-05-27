ВС обобщит судебную практику по делам, связанным с ИИ

ВС обобщит судебную практику по делам, связанным с ИИСобранные данные могут лечь в основу будущих законодательных изменений
Председатель Верховного Суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил провести масштабный анализ судебной практики по делам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Исследование впервые охватит все виды судопроизводства на федеральном уровне. Об этом сообщили в ведомстве.
По словам Краснова, основной целью работы станет выработка единообразных подходов к рассмотрению споров и правонарушений, возникающих в условиях стремительного развития ИИ-технологий. Судам предстоит оценить, насколько часто искусственный интеллект становится предметом судебных разбирательств, а также изучить вопросы ответственности за вред, причиненный решениями ИИ-систем. Особое внимание будет уделено определению надлежащего ответчика по таким делам.
В перечень вопросов для анализа также войдут споры о защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении материалов, созданных с помощью ИИ, включая дипфейки. Кроме того, будет изучена практика защиты интеллектуальной собственности, в том числе случаи использования произведений авторов для обучения больших языковых моделей без их согласия.
Председатель ВС отметил, что отдельный блок исследования посвящен оспариванию решений органов власти, принятых с использованием ИИ, фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц, а также квалификации преступлений с применением дипфейков и мошеннических схем на основе чат-ботов.
Также Верховный суд намерен проанализировать случаи признания доказательствами документов и заключений, сформированных искусственным интеллектом, и жалобы на судебные акты, в которых стороны ссылались на использование судьей ИИ-инструментов при принятии решения.
По итогам обобщения практики Верховный суд может подготовить разъяснения для нижестоящих судов, а собранные данные могут лечь в основу будущих законодательных изменений в сфере регулирования искусственного интеллекта.
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в докладе «Конституционный контроль в условиях глобальных вызовов» на международной конференции в Санкт-Петербурге 20 мая заявил, что ИИ теоретически может использоваться как вспомогательный инструмент при анализе «баланса конституционных ценностей», но принимать решения должны исключительно судьи. Он считает, что нельзя применять ИИ к вопросам о лишении свободы, к спорам о лишении родительских прав и к решению других жизненно важных вопросов.