ВС обобщит судебную практику по делам, связанным с ИИ

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в докладе «Конституционный контроль в условиях глобальных вызовов» на международной конференции в Санкт-Петербурге 20 мая заявил, что ИИ теоретически может использоваться как вспомогательный инструмент при анализе «баланса конституционных ценностей», но принимать решения должны исключительно судьи. Он считает, что нельзя применять ИИ к вопросам о лишении свободы, к спорам о лишении родительских прав и к решению других жизненно важных вопросов.