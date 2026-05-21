Зорькин объяснил, почему государство обязано реагировать на внешнее давление

В своем докладе председатель КС вновь затронул тему искусственного интеллекта. По его словам, ИИ теоретически может использоваться как вспомогательный инструмент при анализе «баланса конституционных ценностей», но принимать решения должны исключительно судьи. Например, нельзя применять ИИ к вопросам о лишении свободы, к спорам о лишении родительских прав и к решению других жизненно важных вопросов, считает он. «Порой почва зыблется под ногами конституционного судьи, и логическая дедукция оказывается бессильна. Например, право на аборт. Сделать выбор в пользу человека и его обстоятельств или защищать права еще не рожденного человека. А сколько к таким сложным вопросам добавят криозаморозка семенных материалов или эмбрионов, генные технологии? И с этими вопросами конституционному правосудию придется сталкиваться постоянно», – рассуждает Зорькин.