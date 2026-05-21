Зорькин объяснил, почему государство обязано реагировать на внешнее давление

Зорькин объяснил, почему государство обязано реагировать на внешнее давлениеВ Конституционном суде прошла Международная конференция с участниками из 15 стран
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин призвал сохранять «баланс сил» в мире и допустил использование искусственного интеллекта в работе конституционного правосудия. Об этом он заявил в докладе «Конституционный контроль в условиях глобальных вызовов» на международной конференции в Санкт-Петербурге 20 мая.
В своем выступлении Зорькин назвал современное состояние международных отношений кризисом права и отметил, что мир сейчас оказался на стадии, когда без «баланса сил» международный порядок может окончательно выйти «из юридических берегов». По его словам, человечество сегодня сталкивается с ростом террористических угроз, санкционным давлением, коррупцией и рисками цифровизации, а международное право переживает глубокий кризис.
«Без баланса сил в международном контексте международно-неправовой “беспредел” поглотит человечество», – убежден Зорькин. Глава КС также подчеркнул, что сильное государство, по его мнению, не означает произвола власти. Он связал устойчивость государства с его социальным характером и уровнем доверия граждан. По его словам, чрезмерное социальное расслоение подрывает основы государственности.
Отдельный блок доклада посвящен санкциям и «конституционной идентичности». Россия вправе самостоятельно определять пределы компромисса между международными обязательствами и национальными интересами, поскольку эти границы «предрешены Конституцией», считает Зорькин. А российские власти не должны ухудшать положение граждан и компаний, подпавших под санкции из-за односторонних ограничительных мер со стороны западных стран.
Что касается коррупции внутри государства, Зорькин отметил, что борьба с ней является одной из ключевых задач современной России, «ведь любая другая дорога неизбежно ведет к распаду государственных структур, то есть в пропасть бесправия и беззакония». Но проблема заключается в том, что не всегда очевидна сама коррупция, поскольку ее неизменные спутники – это хитрость и обман, а ее качества – это способность к камуфляжу, латентность, скрытность.
В своем докладе председатель КС вновь затронул тему искусственного интеллекта. По его словам, ИИ теоретически может использоваться как вспомогательный инструмент при анализе «баланса конституционных ценностей», но принимать решения должны исключительно судьи. Например, нельзя применять ИИ к вопросам о лишении свободы, к спорам о лишении родительских прав и к решению других жизненно важных вопросов, считает он. «Порой почва зыблется под ногами конституционного судьи, и логическая дедукция оказывается бессильна. Например, право на аборт. Сделать выбор в пользу человека и его обстоятельств или защищать права еще не рожденного человека. А сколько к таким сложным вопросам добавят криозаморозка семенных материалов или эмбрионов, генные технологии? И с этими вопросами конституционному правосудию придется сталкиваться постоянно», – рассуждает Зорькин.