Зачем Ватикан втягивается в ИИ-гонку и сближается с критиками Дональда Трампа

При этом в Ватикане в день презентации новой энциклики были люди не только Anthropic, но и других американских бигтехов, включая Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Google и Amazon. По информации издания Politico, этому предшествовали месяцы дипломатии с участием представителей деловых кругов, которые пытались продвинуть в Ватикане свое видение будущего ИИ. В этом же материале подчеркивается, что, несмотря на противоречия между Ватиканом и Вашингтоном, Белый дом сохраняет открытые каналы связи со Святым престолом конкретно по проблематике ИИ. Почти за неделю до публикации новой энциклики во время одной из пресс-конференций вице-президент США Джеймс Вэнс (обратился в католицизм в августе 2019 г.) подчеркнул: «Когда папа римский издаст энциклику об ИИ, это окажет определенное влияние <...> Я уверен, что в ней будет много идей, с некоторыми из которых я, вероятно, соглашусь, а с некоторыми, возможно, и нет».