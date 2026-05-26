Главная / Политика /

Зачем Ватикан втягивается в ИИ-гонку и сближается с критиками Дональда Трампа

Это попытка церкви напомнить о себе в век современных технологий
Роман Романов
25 мая Лев XIV опубликовал первую за свое папство энциклику / Alberto Pizzoli / AFP / Автор /Ведомости

ИИ и все современные технологии должны служить человеку, который остается в центре прогресса и сохраняет право на собственную свободу, достоинство и ответственность. Об этом говорится в первой энциклике папы Льва XIV Magnifica Humanitas («Великолепное человечество»), опубликованной на официальном сайте Святого престола 25 мая. В документе подчеркивается необходимость сохранения динамики прогресса, согласно которой современные технологии, включая ИИ, обслуживают человека, а не заменяют его.

Папа выделяет пять принципов социальной доктрины церкви. Первый – общее благо, второй – о назначении этих благ. В этой части указывается, что технологии должны быть доступны большинству, а не сосредоточены в руках немногих. Третий принцип – совместная ответственность, четвертый – солидарность. Пятый принцип – социальная справедливость. Кроме того, в третьей главе энциклики подчеркивается необходимость более бдительного подхода к ИИ, а также создания этического кодекса для него.

Папой декларируется важность отказа от гонки технологий в сфере ИИ. «Разоружение ИИ означает освобождение его от менталитета «вооруженной» конкуренции, которая сегодня не ограничивается только военным контекстом, но также является экономическим и когнитивным феноменом. Он влечет за собой гонку за все более мощными алгоритмами и большими массивами данных, движимую желанием обеспечить геополитическое или коммерческое господство», – говорится в документе. Уточняется, что «разоружение» направлено не на отказ от технологии, а на сохранение ее подконтрольности человеку.

Публикация документа совпала с визитом в Ватикан сооснователя американской компании Anthropic Криса Олаха. Он присутствовал на мероприятии по оглашению положений новой энциклики вместе с папой и поддержал риторику последнего. «Сегодня родители уже беспокоятся о психике своих детей, а отдельные люди – о будущем своей работы. Лаборатория не может ответить на эти вопросы. Но это вопросы, которые традиции, подобные вашей, хранят на протяжении тысячелетий. И нам нужно, чтобы вы продолжали следовать им в этот новый исторический период», – подчеркнул он. Стоит упомянуть, что у Anthropic, как и у Льва XIV, сложные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, который критиковал папу за его негативное отношение к войне с Ираном. Anthropic отказалась дать правительству право на применение своих продуктов в «любых законных целях», включая военные. Сам папа во время презентации энциклики заявил, что церковь и Anthropic будут сотрудничать и вместе искать путь для человечества в эпоху ИИ.

«Не думаю, что можно взять и позвонить папе римскому»: чем известен Лев XIV
Папа римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) родился 14 сентября 1955 г. в Чикаго (штат Иллинойс). Спустя годы он стал первым понтификом родом из Соединенных Штатов. «Какое волнение, какая великая честь для нашей страны», – расчувствовался президент США Дональд Трамп после избрания нового папы римского 8 мая 2025 г. / Alessandra Tarantino / AP Photo

При этом в Ватикане в день презентации новой энциклики были люди не только Anthropic, но и других американских бигтехов, включая Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Google и Amazon. По информации издания Politico, этому предшествовали месяцы дипломатии с участием представителей деловых кругов, которые пытались продвинуть в Ватикане свое видение будущего ИИ. В этом же материале подчеркивается, что, несмотря на противоречия между Ватиканом и Вашингтоном, Белый дом сохраняет открытые каналы связи со Святым престолом конкретно по проблематике ИИ. Почти за неделю до публикации новой энциклики во время одной из пресс-конференций вице-президент США Джеймс Вэнс (обратился в католицизм в августе 2019 г.) подчеркнул: «Когда папа римский издаст энциклику об ИИ, это окажет определенное влияние <...> Я уверен, что в ней будет много идей, с некоторыми из которых я, вероятно, соглашусь, а с некоторыми, возможно, и нет».

Заявления о сотрудничестве Ватикана и Anthropic не выглядят как полноценный союз Святого престола с американскими бигтехами, говорит генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. По ее мнению, эта ситуация – закономерное последствие совпадения двух стратегий.

«Ватикан через первого папу американского происхождения пытается актуализировать католическую социальную доктрину в эпоху ИИ и вернуть себе роль универсального морального арбитра в вопросах, где государства и корпорации явно запаздывают с регулированием. Anthropic, в свою очередь, получает возможность закрепить за собой образ «ответственной» ИИ-компании», – подчеркнула эксперт. Она уточнила, что конфликт Anthropic с администрацией Трампа нужно понимать не как выход из американской государственной орбиты, а как спор о допустимых условиях применения моделей: компания продолжает сотрудничать с американскими институтами безопасности, предоставляет модели для оценки рисков и участвует в консультативных форматах, но одновременно пытается сохранить собственные ограничения на наиболее чувствительные военные и надзорные сценарии. «И Ватикан, и Anthropic претендуют на морально-техническое право определять границы безопасного ИИ, что и объединило их в данный момент: Святой престол получает доступ к технической экспертизе, а американская компания – дополнительный вес в мире католиков и серьезный символический ресурс в целом», – сказала Сытник.

Публикация Magnifica Humanitas приурочена к 135-летию энциклики Rerum Novarum («О новых явлениях»), подписанной 15 мая 1891 г. Тогдашний папа, Лев XIII (1878–1903), рассматривал отношения между рабочими, церковью, правительством и бизнесом. В частности, он поддержал право рабочего класса на создание профсоюзов.

Связь с энцикликой папы Льва XIII не случайная, а программная, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина. Эксперт объясняет, что главная идея документа – технологический прогресс не является злом сам по себе, но должен быть подчинен человеческому достоинству, общему благу, социальной справедливости и нравственной ответственности. «Лев XIV позиционирует себя как продолжатель Льва XIII: если тот включил церковь в обсуждение «социального вопроса» индустриальной эпохи, то новый папа пытается закрепить за церковью моральный голос в споре о будущем человека в эпоху ИИ», – говорит Шебалина.

Первая энциклика Льва XIV – попытка сделать для цифровой эпохи то, что Rerum Novarum сделала для индустриальной эпохи. Главная преемственность между двумя документами не в конкретных экономических рецептах, а в принципе: техника, рынок и государство не должны становиться автономными силами, которым подчиняется человек, – напротив, они должны быть поставлены на службу человеческому достоинству и общему благу. «Энциклика – один из наиболее авторитетных жанров папского учительства. Это не просто мнение папы, это высшая форма папского учительства, обозначающая приоритеты понтификата. Именно поэтому Magnifica Humanitas важна не только как текст об ИИ. Она задает рамку понтификата Льва XIV», – пояснила Шебалина.

