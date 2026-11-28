Хуснуллин: проектные решения по восстановлению Крымского моста принятыПо данным вице-премьера, также уже определены сроки работ
Все проектные решения по восстановлению Крымского моста приняты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Max.
По его словам, установлены и сроки восстановления, ответственные лица, определены необходимые материалы. Работы идут полным ходом.
Украинская сторона совершила удары по Крымскому мосту в середине ноября. Известно об атаках 16, 17 и 19 ноября. Движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось. 21 ноября вице-премьер Андрей Никитин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 21 ноября в городе возобновляется продажа билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Для пассажиров действует временная схема движения с пересадкой на электричку: в Керчи им потребуется пересесть на пригородный поезд до Тамани, после чего продолжить поездку на автобусе в рамках первоначального билета.