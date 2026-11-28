Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 21 ноября в городе возобновляется продажа билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Для пассажиров действует временная схема движения с пересадкой на электричку: в Керчи им потребуется пересесть на пригородный поезд до Тамани, после чего продолжить поездку на автобусе в рамках первоначального билета.