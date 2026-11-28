Как артист занят в спектаклях театров «Практика» и «а39». Помимо этого, занимается музыкой и играет на барабанах в группе Fire Granny. В интервью «Ведомостям» Золотовицкий говорил, что много его идей рождается при прослушивании музыки: «Я еще не знаю, что буду ставить, какой спектакль, но уже вижу какую-то картинку в голове, мизансцену. И потом ходишь с этим: «Куда бы это засунуть?».