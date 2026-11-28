Новым худруком театра «Практика» станет Александр ЗолотовицкийНазначение 29-летнего режиссера подтвердила Марина Брусникина
Режиссер Александр Золотовицкий станет новым художественным руководителем театра «Практика». Об этом пишет The Blueprint со ссылкой на Марину Брусникину, которая занимала должность худрука театра с 2018 г.
«Я очень рада, что департамент культуры [Москвы] принял такое решение, потому что Саша – это кандидатура, которую я предлагала вместо себя. Тут мы совпали», – сказала она.
По словам Брусникиной, Золотовицкий проявил себя как интересный режиссер: «Он умный, энергичный, обаятельный, умеющий ладить с людьми молодой человек». Он вступит в новую должность в январе 2027 г.
Золотовицкому 29 лет. Родился в актерской семье – является сыном актера и режиссера Игоря Золотовицкого и актрисы Веры Харыбиной, а также младшим братом актера и режиссера Алексея Золотовицкого.
Почему Марина Брусникина покидает «Практику»
Выпускник Мастерской Брусникина (школа-студия МХАТ), окончил курс Олега Кудряшова (ГИТИС). Сотрудничал с Театром на Таганке, Театром Маяковского, МХТ им. Чехова, а также с Пермским академическим театром, новосибирским театром «Старый дом». Поставил спектакли «Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожека, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Мера за меру» Уильяма Шекспира, «Коричневое утро» Франка Павлоффа, «Соня-9» по рэп-комиксу Алексея Олейникова.
Как артист занят в спектаклях театров «Практика» и «а39». Помимо этого, занимается музыкой и играет на барабанах в группе Fire Granny. В интервью «Ведомостям» Золотовицкий говорил, что много его идей рождается при прослушивании музыки: «Я еще не знаю, что буду ставить, какой спектакль, но уже вижу какую-то картинку в голове, мизансцену. И потом ходишь с этим: «Куда бы это засунуть?».