В Академическом молодежном театре назначили президента и худрука
Новым президентом Российского государственного академического молодежного театра стал его художественный руководитель Алексей Бородин, новым худруком – главный режиссер театра Марина Брусникина. Об этом объявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Бородин служил худруком РАМТа последние 40 лет. Является народным артистом РСФСР, лауреатом премии Станиславского, премии президента РФ в области литературы и искусства. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Ордена Почета.
Брусникина занимала пост главного режиссера театра с 2023 г. Заслуженный артист России, лауреат премии правительства РФ, обладательница ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как и Бородин, является педагогом. Также служит художественным руководителем в театре «Практика» с 2018 г.
В интервью «Ведомостям» Брусникина говорила, что считает главным достижением РАМТа за время ее работы на посту главного режиссера то, что «этот корабль плывет так мощно, что к нему приковано всеобщее внимание, его очень любит зритель».