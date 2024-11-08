Алексей Бородин: «Интуиция – главное в режиссерском деле»

– Ставишь всегда только для себя. По-другому не может быть, мне кажется. Как только начинаешь что-то учитывать, как только хоть какая-то конъюнктура начинает на тебя влиять, пропадает магия. Поставить хороший спектакль можно, только если произведение тебя царапает внутри. Это не только моих спектаклей касается, а всех, которые идут в репертуаре. У нас открытый театр, в котором ставят много режиссеров – и именитых взрослых, и талантливых молодых, работает все пространство – и чердаки, и лестницы, и даже внутренний дворик. Везде идут спектакли – эдакое броуновское движение. Конечно, есть прекрасные театры, построенные по другому принципу – один Мастер, один метод и все свои, такой театр – исключение, их мало, это театр Додина, театр Женовача. Но в моем понимании авторский театр сегодня – это открытый театр под единым художественным руководством. В этом моя идея. Все эти годы я, как мог, старался ее реализовать.