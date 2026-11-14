Маск заявил о подготовке петиции о восстановлении Дженсена Хуанга в должности
Основатель SpaceX Илон Маск заявил о подготовке петиции с требованием восстановить экс-гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга в должности. Об этом он написал в соцсети Х.
«Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подпишу», – написал он в ответ на призыв пользователя к сотрудникам Nvidia выступить за возвращение Хуанга.
12 ноября Маск выразил готовность принять на работу Хуанга, отметил, что для него «это было бы честью».
8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуан. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей. Расследование будет проводить комитет независимых директоров.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
В тот же день издание Semafor сообщило, что минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia после отставки Хуанга. Одно из расследований касается производства чипов. Другое – компаний Megaspeed и Supermicro.
13 ноября журналистка телеканала CNBC Сима Муди сообщила, что совет директоров Nvidia опроверг информацию о переговорах на должность Хуанга. На данный момент корпорация ищет рекрутинговую компанию, которая займется поиском нового гендиректора.