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Маск заявил о подготовке петиции о восстановлении Дженсена Хуанга в должности

Анна Суслова

Основатель SpaceX Илон Маск заявил о подготовке петиции с требованием восстановить экс-гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга в должности. Об этом он написал в соцсети Х.

«Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подпишу», – написал он в ответ на призыв пользователя к сотрудникам Nvidia выступить за возвращение Хуанга.

12 ноября Маск выразил готовность принять на работу Хуанга, отметил, что для него «это было бы честью».

8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуан. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей. Расследование будет проводить комитет независимых директоров.

12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

В тот же день издание Semafor сообщило, что минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia после отставки Хуанга. Одно из расследований касается производства чипов. Другое – компаний Megaspeed и Supermicro.

13 ноября журналистка телеканала CNBC Сима Муди сообщила, что совет директоров Nvidia опроверг информацию о переговорах на должность Хуанга. На данный момент корпорация ищет рекрутинговую компанию, которая займется поиском нового гендиректора.

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