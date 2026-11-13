Проректора «Синергии» Ерофеева отправили под домашний арест

Позднее вуз уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Следствие проверяет обстоятельства исполнения двух госконтрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 гг. По утверждению «Синергии», оба соглашения были заключены по итогам конкурсных процедур и полностью исполнены.