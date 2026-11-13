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Главная / Общество /

Проректора «Синергии» Ерофеева отправили под домашний арест

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Суд в Москве 11 ноября избрал меру пресечения в виде домашнего ареста проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву по делу о хищении почти 20 млн руб. при исполнении государственного контракта. Вину он не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Судом 11 ноября была избрана Михаилу Ерофееву мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину он не признает», – рассказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Ерофеева Валерий Невзоров заявил ТАСС, что его подзащитный не задержан и находится дома с семьей. По словам защитника, обвинение проректору не предъявляли. Он добавил, что университет активно сотрудничает со следствием.

Ранее 13 ноября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о задержании и допросе Ерофеева по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным агентства, в университете прошли масштабные обыски и выемка документов. Ущерб оценивался почти в 20 млн руб.

После этого в пресс-службе «Синергии» заявили, что университет сотрудничает со следствием и продолжает работать в штатном режиме.

Позднее вуз уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Следствие проверяет обстоятельства исполнения двух госконтрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 гг. По утверждению «Синергии», оба соглашения были заключены по итогам конкурсных процедур и полностью исполнены.

Кроме того, РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о задержании статс-секретаря – замглавы Росмолодежи Дениса Аширова. По данным издания, дело связано с исполнением двух госконтрактов с «Синергией» на общую сумму 40,5 млн руб., заключенных в 2023 и 2024 гг. Следствие проверяет возможное участие Аширова в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке работ.

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