CNN: Вэнс может отказаться от участия в выборах президента США в 2028 году

Одним из основных факторов, влияющих на решение политика, остается продолжающаяся война США с Ираном. «Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди это сделать. Вопрос в том, сможет ли это сделать вообще какой-либо республиканец, если война с Ираном продолжится», – заявил один из союзников Вэнса. По его мнению, без завершения конфликта у республиканцев не будет шансов на победу в 2028 г.