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CNN: Вэнс может отказаться от участия в выборах президента США в 2028 году

Анна Виноградова
PETER KNEFFEL / TASS
PETER KNEFFEL / TASS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 г. после поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из окружения политика.

Журналисты телеканала поговорили примерно с 12 людьми, близкими к Вэнсу. По их словам, перспективы его участия в президентской гонке стали менее определенными после победы демократов. Один из собеседников отметил, что не удивится любому решению вице-президента. При этом он подчеркнул, что в 42 года у Вэнса еще будет возможность баллотироваться в будущем.

Одним из основных факторов, влияющих на решение политика, остается продолжающаяся война США с Ираном. «Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди это сделать. Вопрос в том, сможет ли это сделать вообще какой-либо республиканец, если война с Ираном продолжится», – заявил один из союзников Вэнса. По его мнению, без завершения конфликта у республиканцев не будет шансов на победу в 2028 г.

5 ноября Axios сообщил, что Вэнс призвал президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном для прекращения войны. По данным издания, вице-президент неоднократно предупреждал американского лидера о непопулярности конфликта и риске поражения республиканцев на промежуточных выборах.

4 ноября Трамп допустил, что Вэнс может не баллотироваться в президенты. Американский лидер отметил, что пока неизвестно, кто будет претендовать на пост главы государства в 2028 г.

18 октября Вэнс заявлял, что еще не определился с участием в президентской гонке. Он признал вероятность отказа от выдвижения, добавив, что ему предстоит обдумать это решение.

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