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Мерц не видит необходимости в обсуждении архитектуры безопасности Европы

Антон Потоков

В обсуждении архитектуры европейской безопасности нет необходимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече Европейского политического сообщества в Дублине, передает «Интерфакс».

Мерц заявил, что в ближайшие недели впервые пройдут предметные мирные переговоры по Украине с европейским участием. По его словам, для переговоров подойдут страны из формата E3 – Германия, Франция, Великобритания.

Тема европейской безопасности является одной из стартовых в возобновившихся переговорах по завершению конфликта на Украине. Сейчас диалог проходит с участием Москвы, Киева и Вашингтона, но не Брюсселя. Один из участников российской делегации, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, допустил, что подключение ЕС к переговорам по Украине может сорвать полезные усилия.

12 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что созданная европейскими странами архитектура безопасности пострадала от действий российской стороны. Кошта считает, что урегулирование конфликта на Украине должно проводиться на принципах нынешней архитектуры «как минимум с Хельсинкских соглашений 1975 г.».

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