Мерц не видит необходимости в обсуждении архитектуры безопасности Европы

Тема европейской безопасности является одной из стартовых в возобновившихся переговорах по завершению конфликта на Украине. Сейчас диалог проходит с участием Москвы, Киева и Вашингтона, но не Брюсселя. Один из участников российской делегации, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, допустил, что подключение ЕС к переговорам по Украине может сорвать полезные усилия.