Песков рассказал, будет ли изменен состав российской делегации на переговорах
Россия имеет стабильный состав переговорной группы по вопросу украинского урегулирования. Предпосылок для изменения состава нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении этого состава», – сказал Песков.
Насчет возможной локации следующего раунда переговоров Песков отметил, что в Абу-Даби были созданы «чрезвычайно благоприятные и комфортные условия» для проведения встречи и Россия признательна за это эмиратской стороне.
Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершились в Абу-Даби 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав группы также вошли замы главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др. Украину представляли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.