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Песков рассказал, будет ли изменен состав российской делегации на переговорах

Инна Шульгина
РИА Новости
РИА Новости

Россия имеет стабильный состав переговорной группы по вопросу украинского урегулирования. Предпосылок для изменения состава нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении этого состава», – сказал Песков.

Насчет возможной локации следующего раунда переговоров Песков отметил, что в Абу-Даби были созданы «чрезвычайно благоприятные и комфортные условия» для проведения встречи и Россия признательна за это эмиратской стороне.

Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершились в Абу-Даби 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав группы также вошли замы главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др. Украину представляли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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