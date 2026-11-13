Песков рассказал, будет ли изменен состав российской делегации на переговорах

Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева завершились в Абу-Даби 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав группы также вошли замы главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др. Украину представляли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.