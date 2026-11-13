Опрос: 42,5% геймеров в России задумываются о карьере киберспортсмена

Основным мотивом для игры 52% участников назвали общение. При этом 67,7% опрошенных обычно приходят в компьютерные клубы с друзьями. Более половины респондентов (56,6%) регулярно занимаются физкультурой, а 57,4% путешествуют раз в полгода или год.