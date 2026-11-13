Опрос: 42,5% геймеров в России задумываются о карьере киберспортсмена
О карьере профессионального киберспортсмена мечтают или задумываются 42,5% опрошенных геймеров (2198 человек). Это следует из исследования сети компьютерных клубов Colizeum, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
В опросе приняли участие 5175 посетителей игровых клубов из разных регионов России. Большинство респондентов – мужчины (92–95%), при этом 59% опрошенных находятся в возрасте от 18 до 24 лет. Высшее образование имеют 40% участников исследования, среднее профессиональное – 31%.
Помимо киберспорта геймеры рассматривают возможность заниматься стримингом. Стать стримерами хотят 28% респондентов, еще 39,5% задумываются об этом.
Основным мотивом для игры 52% участников назвали общение. При этом 67,7% опрошенных обычно приходят в компьютерные клубы с друзьями. Более половины респондентов (56,6%) регулярно занимаются физкультурой, а 57,4% путешествуют раз в полгода или год.
Предпочтительной игровой платформой для 88,3% участников исследования остается персональный компьютер. Среди наиболее популярных игр – Counter-Strike 2 и Dota 2.
Исследование подготовлено к международному симпозиуму «Создавая будущее», который проходил 12–13 ноября в Национальном центре «Россия».
12 ноября стало известно, что участники фестиваля «Игропром» назвали любимыми видеоиграми The Witcher, Minecraft и The Elder Scrolls. Среди российских проектов лидировали Atomic Heart, War Thunder и Escape from Tarkov.
20 октября сообщалось, что онлайн-оборот внутриигровых покупок в России за лето вырос на 31% в годовом выражении, а количество оплат увеличилось на 45%.