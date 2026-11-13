Минфин предложил удерживать 13% с процентов по вкладам с 2027 года

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который вводит прогрессивную шкалу для процентов по вкладам. Банки должны были ежемесячно удерживать НДФЛ с процентов с 1 января 2027 г.. При доходе свыше 2,4 млн руб. налог рассчитывался бы по ставкам 15, 18, 20 и 22%. Минфин предлагает переходный порядок: в 2027 г. банки удерживают 13%, а ФНС по итогам года доначисляет сумму по прогрессивной ставке. До конца 2027 г. кредитные организации донастроят системы для нового порядка.