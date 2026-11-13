Минфин предложил удерживать 13% с процентов по вкладам с 2027 года

Минфин предложил удерживать 13% с процентов по вкладам с 2027 годаПо итогам налогового периода ФНС доначислит разницу по прогрессивной шкале
Минфин предложил ко второму чтению скорректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов. С 1 января 2027 г. банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%, сообщила пресс-служба ведомства.
Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который вводит прогрессивную шкалу для процентов по вкладам. Банки должны были ежемесячно удерживать НДФЛ с процентов с 1 января 2027 г.. При доходе свыше 2,4 млн руб. налог рассчитывался бы по ставкам 15, 18, 20 и 22%. Минфин предлагает переходный порядок: в 2027 г. банки удерживают 13%, а ФНС по итогам года доначисляет сумму по прогрессивной ставке. До конца 2027 г. кредитные организации донастроят системы для нового порядка.
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс в конце сентября 2026 г., они распространяют прогрессию на «пассивные» доходы, включая проценты по вкладам. Сейчас доходы по вкладам выведены в отдельную базу и облагаются по ставке 13 или 15% в зависимости от суммы. Бюджет в 2027 г. рассчитывает получить 1,02 трлн руб. НДФЛ с процентов по вкладам – в 1,6 раза больше, чем в 2026 г. (632 млрд руб.).