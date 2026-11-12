Что правительство предложило доработать в налоговом законопроекте

Также планируется уточнить порядок налогообложения прибыли ПИФов – обязанности налогоплательщика будет исполнять управляющая компания, зачет налога будет производиться также при погашении паев ПИФа, а при распределении между пайщиками не менее 90% полученного дохода в течение года налог взиматься не будет. С таким предложением ранее выступал бизнес – РСПП, а также участники рынка. «Ведомости» писали 28 октября, что Минфин готов пойти на уступки при налогообложении ЗПИФов в случае, если они выплачивают почти весь свой доход за вычетом операционных расходов в течение года после его получения. Остальные ЗПИФы должны будут уплатить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%.