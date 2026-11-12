Что правительство предложило доработать в налоговом законопроекте

Что правительство предложило доработать в налоговом законопроектеИзменения коснутся порядка расчета налога на сверхдоходы и налога на прибыль для ПИФов
Правительство на заседании в четверг одобрило предложения по доработке проекта поправок в Налоговый кодекс (НК), следует из материалов на сайте Минфина. «Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ», – подчеркнул вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. После поступления в Госдуму проекта поправок ко второму чтению со стороны правительства и депутатов их должен рассмотреть комитет по бюджету и налогам.
В части налога на сверхдоходы правительство предлагает уточнить порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды. Ранее с таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в заключении комитета по бюджету и налогам были даны рекомендации доработать законопроект таким образом.
Согласно текущей редакции поправок правительства, в 2027–2029 гг. предлагается ввести налог для отдельных добывающих отраслей в размере 30% от дополнительного дохода, а для золота – 20%. Поступления в бюджет от него по плану кабмина составят 200 млрд руб. ежегодно.
Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата правительство предлагает установить с 1 января 2030 г. возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ, сообщает Минфин.
Также планируется уточнить порядок налогообложения прибыли ПИФов – обязанности налогоплательщика будет исполнять управляющая компания, зачет налога будет производиться также при погашении паев ПИФа, а при распределении между пайщиками не менее 90% полученного дохода в течение года налог взиматься не будет. С таким предложением ранее выступал бизнес – РСПП, а также участники рынка. «Ведомости» писали 28 октября, что Минфин готов пойти на уступки при налогообложении ЗПИФов в случае, если они выплачивают почти весь свой доход за вычетом операционных расходов в течение года после его получения. Остальные ЗПИФы должны будут уплатить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%.
Кроме того, определен перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Сейчас региональные власти могут снизить налоговые ставки по своему усмотрению до 1% для объекта налогообложения «доходы» и до 5% – для «доходы минус расходы». При этом Минфин отмечал злоупотребления со стороны предпринимателей, которые регистрируются в низконалоговых регионах для незаконной оптимизации.
В рамках реализации плана по обелению экономики планируется ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС. В конце марта правительство уже вносило в Госдуму законопроект с подобной инициативой, но он не дошел до рассмотрения Госдумой в первом чтении. Согласно этому проекту, цена сделки, ввоза и последующей перепродажи должна укладываться в интервал рыночных цен в целях взимания НДС.
Также правительство предлагает уточнить поправки первого чтения по учету расходов на защиту от угроз по предложениям бизнеса, в том числе в части освобождения от НДФЛ и страховых взносов бесплатного питания и средств индивидуальной защиты физических лиц.
Проектом также предлагается предусмотреть освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции, сообщает Минфин. Аналогичная мера сейчас действует в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии.
Также правительство хочет дать возможность сохранения статуса сельхозпроизводителя в 2026–2028 гг. при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 г.
В заключении на проект поправок в Налоговый кодекс комитет в том числе высказывал замечания к предложению наделить операторов цифровых платформ функцией налогового контроля. Кроме того, комитет предлагал уточнить механизм расчета налога на проценты по вкладам.