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Путин: европейцы знают позицию России по размещению войск на Украине

Татьяна Мозолевская
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Европейские страны знают позицию России о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам российского лидера, Москва с самого начала переговорного процесса выступала против присутствия иностранных военных на Украине, поскольку считает это угрозой национальной безопасности.

«И, в принципе, с этим все согласились. Во всяком случае, в ходе переговоров в Стамбуле было именно так. Ну и до сих пор все вроде как не возражали против этого», – сказал Путин.

При этом президент отметил, что европейские страны заявляют о намерении направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что в таком случае иностранные военные станут законной целью для российских сил. «Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – заявил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на предложение администрации президента США Дональда Трампа договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом.

12 ноября Путин заявил, что европейские страны отказываются от предложения Трампа договориться о создании новой системы безопасности в Европе.

11 ноября Axios сообщило, что США предложили России подготовить проект нового соглашения о безопасности с Европой. Документ должен учитывать российские требования и предусматривать взаимные шаги по снижению напряженности. Вашингтон также рассчитывает привлечь европейских представителей к следующим раундам переговоров по Украине.

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