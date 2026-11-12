Путин: европейцы знают позицию России по размещению войск на Украине
Европейские страны знают позицию России о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По словам российского лидера, Москва с самого начала переговорного процесса выступала против присутствия иностранных военных на Украине, поскольку считает это угрозой национальной безопасности.
«И, в принципе, с этим все согласились. Во всяком случае, в ходе переговоров в Стамбуле было именно так. Ну и до сих пор все вроде как не возражали против этого», – сказал Путин.
При этом президент отметил, что европейские страны заявляют о намерении направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что в таком случае иностранные военные станут законной целью для российских сил. «Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – заявил Путин.
Российский лидер также обратил внимание на предложение администрации президента США Дональда Трампа договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом.
12 ноября Путин заявил, что европейские страны отказываются от предложения Трампа договориться о создании новой системы безопасности в Европе.
11 ноября Axios сообщило, что США предложили России подготовить проект нового соглашения о безопасности с Европой. Документ должен учитывать российские требования и предусматривать взаимные шаги по снижению напряженности. Вашингтон также рассчитывает привлечь европейских представителей к следующим раундам переговоров по Украине.