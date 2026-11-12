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Уиткофф надеется объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев

Анна Виноградова
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских представителей может быть объявлен по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. На это рассчитывает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Вопрос о расширении переговорного формата американская делегация намерена обсудить в Москве. Ранее зять президента США Джаред Кушнер подчеркнул необходимость прямого участия европейских стран в урегулировании конфликта. «Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров», – сказал он.

11 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о формате переговоров с европейскими представителями будет рассматриваться с учетом итогов трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби.

Днем ранее Уиткофф заявил о намерении США, Украины и европейских партнеров добиваться подключения Европы к многосторонним переговорам по урегулированию конфликта.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не исключает переговоров с европейскими странами на определенном этапе, однако пока не видит перспектив для такого диалога. По его оценке, заявления европейских политиков не свидетельствуют о готовности содействовать мирному урегулированию.

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