Уиткофф надеется объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не исключает переговоров с европейскими странами на определенном этапе, однако пока не видит перспектив для такого диалога. По его оценке, заявления европейских политиков не свидетельствуют о готовности содействовать мирному урегулированию.