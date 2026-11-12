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Володин возмутился ростом на 50% цены квадратного метра жилья

Анна Суслова
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Стоимость квадратного метра жилья не может меняться из года в год на 50%. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%», – сказал он.

По словам Володина, повышение стоимости квадратного метра приведет к повышению объема ипотеки, а государственные социальные программы в вопросе предоставления жилья «ополовинятся».

Он призвал решать данную проблему и привлекать соответствующих специалистов.

12 ноября система мониторинга недвижимости BnMap.pro подсчитала, что средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке старой Москвы в октябре 2026 г. выросла по сравнению с сентябрем на 4,28% до 623 590 руб. за 1 кв. м. В новой Москве этот показатель увеличился на 4,7% до 341 735 руб. за «квадрат», в Подмосковье – на 3,1% до 238 277 руб.

12 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье. По ее словам, льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для получателей, но выгоду «съел» рост цен, а те, кому льготы не полагались, столкнулись с падением доступности жилья. Глава Банка России также отметила, что большой объем льготных кредитов – одна из причин высокой ключевой ставки.

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