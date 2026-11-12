В Испании во время всеобщей забастовки задержаны около 100 человек

11 ноября в Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка. По данным El País, на улицы страны вышли около 4 млн участников. Наиболее массовые шествия состоялись в Мадриде, где, по данным властей, собрались 120 000 человек, а по оценкам организаторов – до 500 000. Манифестанты выступили против жилищного кризиса и спекуляций, требуя сдерживания арендных ставок, снижения платы за наем, заключения бессрочных договоров и прекращения выселений. Забастовка прошла менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов 29 ноября и за два дня до старта предвыборной кампании.