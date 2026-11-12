Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,403+0,2%RGSS0,181+0,33%VEON-RX89,5+1,7%IMOEX2 483,14-0,28%RTSI946,32-0,28%RGBI111,93+0,06%RGBITR778,57+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Испании во время всеобщей забастовки задержаны около 100 человек

Инна Шульгина
Miguel Oses / AP
Miguel Oses / AP

Во время всеобщей 24-часовой забастовки в Испании задержаны около 100 человек. Об этом сообщает Mundo.

«Каталонская столица вновь оказалась охвачена беспорядками: были разбиты витрины, произошли столкновения с полицией Каталонии», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

Наибольшее число задержаний – не менее 50 – пришлось на Барселону, где после манифестации начались беспорядки: громили магазины, поджигали контейнеры и баррикады, бросали в полицию брусчатку. Еще 15 человек задержаны в Мадриде и 16 – в Стране басков, где семи полицейским потребовалась помощь. Пять задержаны в Валенсии, по четыре – в Малаге и Альмерии, три – в Гранаде, два – в Саморе, по одному – в Наварре, Вальядолиде, Ла-Риохе, Аликанте, Кастельоне и Ла-Корунье.

11 ноября в Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка. По данным El País, на улицы страны вышли около 4 млн участников. Наиболее массовые шествия состоялись в Мадриде, где, по данным властей, собрались 120 000 человек, а по оценкам организаторов – до 500 000. Манифестанты выступили против жилищного кризиса и спекуляций, требуя сдерживания арендных ставок, снижения платы за наем, заключения бессрочных договоров и прекращения выселений. Забастовка прошла менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов 29 ноября и за два дня до старта предвыборной кампании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её