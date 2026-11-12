В Испании во время всеобщей забастовки задержаны около 100 человек
Во время всеобщей 24-часовой забастовки в Испании задержаны около 100 человек. Об этом сообщает Mundo.
«Каталонская столица вновь оказалась охвачена беспорядками: были разбиты витрины, произошли столкновения с полицией Каталонии», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
Наибольшее число задержаний – не менее 50 – пришлось на Барселону, где после манифестации начались беспорядки: громили магазины, поджигали контейнеры и баррикады, бросали в полицию брусчатку. Еще 15 человек задержаны в Мадриде и 16 – в Стране басков, где семи полицейским потребовалась помощь. Пять задержаны в Валенсии, по четыре – в Малаге и Альмерии, три – в Гранаде, два – в Саморе, по одному – в Наварре, Вальядолиде, Ла-Риохе, Аликанте, Кастельоне и Ла-Корунье.
11 ноября в Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка. По данным El País, на улицы страны вышли около 4 млн участников. Наиболее массовые шествия состоялись в Мадриде, где, по данным властей, собрались 120 000 человек, а по оценкам организаторов – до 500 000. Манифестанты выступили против жилищного кризиса и спекуляций, требуя сдерживания арендных ставок, снижения платы за наем, заключения бессрочных договоров и прекращения выселений. Забастовка прошла менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов 29 ноября и за два дня до старта предвыборной кампании.