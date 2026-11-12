Медведев: Народная программа нужна не для победы на выборах
«Единая Россия» принимает Народную программу не ради победы на выборах, а для ее исполнения. Об этом сообщил председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Мы принимаем Народную программу не ради того, чтобы победить на выборах, хотя, конечно, цель любой партии – достигнуть политического результата. А для того, чтобы ее исполнить», – заявил Медведев.
По его словам, если к программе относиться как к «предвыборному листку», то на следующих выборах у политической силы не будет шансов.
21 октября Медведев заявил, что более 18 трлн руб. предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. на реализацию Народной программы «Единой России». Он отметил, что партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания. По его словам, главная задача «Единой России» – выполнить обязательства перед гражданами, отраженные в Народной программе.
11 сентября председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов сообщил, что Народная программа «Единой России» придаст импульс развитию малых городов. По его словам, Народная программа партии включает 1600 проектов в малых городах, обеспеченных финансированием. Создано инфраструктурное меню, позволяющее регионам получать дополнительные средства.