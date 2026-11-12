Медведев: Народная программа нужна не для победы на выборах

21 октября Медведев заявил, что более 18 трлн руб. предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. на реализацию Народной программы «Единой России». Он отметил, что партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания. По его словам, главная задача «Единой России» – выполнить обязательства перед гражданами, отраженные в Народной программе.