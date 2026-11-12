Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,402+0,19%RGSS0,181+0,33%VEON-RX89,5+1,7%IMOEX2 483,3-0,27%RTSI946,38-0,27%RGBI111,93+0,06%RGBITR778,56+0,1%
Главная / Политика /

Медведев: Народная программа нужна не для победы на выборах

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» принимает Народную программу не ради победы на выборах, а для ее исполнения. Об этом сообщил председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы принимаем Народную программу не ради того, чтобы победить на выборах, хотя, конечно, цель любой партии – достигнуть политического результата. А для того, чтобы ее исполнить», – заявил Медведев.

По его словам, если к программе относиться как к «предвыборному листку», то на следующих выборах у политической силы не будет шансов.

21 октября Медведев заявил, что более 18 трлн руб. предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. на реализацию Народной программы «Единой России». Он отметил, что партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания. По его словам, главная задача «Единой России» – выполнить обязательства перед гражданами, отраженные в Народной программе.

11 сентября председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов сообщил, что Народная программа «Единой России» придаст импульс развитию малых городов. По его словам, Народная программа партии включает 1600 проектов в малых городах, обеспеченных финансированием. Создано инфраструктурное меню, позволяющее регионам получать дополнительные средства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь