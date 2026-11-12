Стубб допустил переговоры РФ, США, Украины и Европы в ближайшие две недели

При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что подключение европейских стран к трехсторонним переговорам может привести к откату и срыву уже предпринимаемых усилий. По его словам, европейские представители, добивающиеся участия в переговорном процессе, чувствуют себя ущемленными. Рябков отметил, что они не готовы принять российские подходы и столь же негативно относятся к предложениям американской стороны. В Кремле сейчас также не видят перспектив для такого диалога.