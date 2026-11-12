Стубб допустил переговоры РФ, США, Украины и Европы в ближайшие две недели
Новая встреча представителей России, США, Украины и европейских стран по техническим вопросам может пройти в течение одной-двух недель.Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.
Стубб считает реальным участие европейских представителей в переговорном процессе и назвал такой шаг самостоятельным признаком прогресса. По его оценке, дополнительным продвижением стала бы встреча с участием всех четырех сторон на техническом уровне.
При этом финский президент отметил, что окончательное решение о допуске европейцев к переговорам предстоит принять президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что подключение европейских стран к трехсторонним переговорам может привести к откату и срыву уже предпринимаемых усилий. По его словам, европейские представители, добивающиеся участия в переговорном процессе, чувствуют себя ущемленными. Рябков отметил, что они не готовы принять российские подходы и столь же негативно относятся к предложениям американской стороны. В Кремле сейчас также не видят перспектив для такого диалога.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева. Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.