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Греф: «Сбер» постепенно откажется от неприбыльных бизнесов

Максим Цуланов

Сбербанк будет постепенно отказываться от неприбыльных в среднесрочной перспективе бизнесов. Об этом заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора.

«Мы фактически, по-моему, уже на конец этого года выйдем с тем, что мы 100% ненужных для нас складов передадим и продадим маркетплейсам. А это был большой источник нашего отрицательного результата», – сказал он. 

Греф заявил 12 ноября, что «Сбер» выполнил все финансовые цели стратегии на 2024–2026 гг. и сформировал запас прочности по капиталу. Это произошло несмотря на три года неопределенности, которые стали серьезным испытанием для бизнеса из-за высоких процентных ставок, замедления экономики, увеличения налоговой нагрузки и санкций, констатировал он.

11 ноября Сбербанк отчитался по РСБУ. Согласно отчетности, чистая прибыль банка за январь – октябрь 2026 г. выросла на 17,6% год к году и составила 1,67 трлн руб. При этом чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% до 590,8 млрд руб., а операционные расходы выросли на 14,6% до 1,03 трлн руб.

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