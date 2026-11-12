Wildberries начал тестирование оплаты наличными в пунктах выдачи

Чтобы оплатить наличными, клиенту нужно выбрать этот способ при оформлении заказа, показать QR-код менеджеру, после осмотра или примерки подойти к терминалу и отсканировать код камерой. Когда данные заказа появятся на экране, покупатель вносит деньги в купюроприемник и забирает заказ. Способ оплаты можно изменить и при получении.