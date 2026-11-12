Wildberries начал тестирование оплаты наличными в пунктах выдачи
Wildberries (входит в группу RWB) вместе с сетью терминалов «Элекснет» начинает тестирование оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилот стартует в 30 пунктах выдачи в Серпухове, говорится в сообщении торговой площадки.
Чтобы оплатить наличными, клиенту нужно выбрать этот способ при оформлении заказа, показать QR-код менеджеру, после осмотра или примерки подойти к терминалу и отсканировать код камерой. Когда данные заказа появятся на экране, покупатель вносит деньги в купюроприемник и забирает заказ. Способ оплаты можно изменить и при получении.
По итогам пилота компания решит, масштабировать ли услугу на всю сеть ПВЗ в России.
2 ноября Wildberries сообщила, что компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов торговой площадки. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС. Открытие пунктов не потребует специального ремонта и брендинга – вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением «WB ПВЗ».