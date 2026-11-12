Греф: «Сбер» не будет менять дивидендную политику в ближайшие три года

8 октября Греф заявил, что Сбербанк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. Он ранее говорил, что Сбербанк по итогам 2026 г. может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В сентябре на встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что банк выплатит 850 млрд руб. дивидендов за 2025 г. и планирует направить на выплаты 50% от чистой прибыли по итогам 2026 г.