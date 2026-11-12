Греф: «Сбер» не будет менять дивидендную политику в ближайшие три года
Сбербанк в рамках новой стратегии намерен сохранить дивидендные выплаты на уровне 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил глава банка Герман Греф на Дне инвестора.
Греф подчеркнул, что дивидендная политика в ближайшие три года останется прежней. По его словам, кредитная организация также планирует поддерживать ежегодную рентабельность капитала не ниже 21%, а достаточность капитала – не менее 13,3%.
Предправления банка отметил, что «Сбер» намерен одновременно обеспечивать высокую доходность для акционеров и активно инвестировать в развитие бизнеса. Банк рассчитывает сохранить лидирующие позиции на существующих рынках и создавать новые источники дохода.
8 октября Греф заявил, что Сбербанк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. Он ранее говорил, что Сбербанк по итогам 2026 г. может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В сентябре на встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что банк выплатит 850 млрд руб. дивидендов за 2025 г. и планирует направить на выплаты 50% от чистой прибыли по итогам 2026 г.
В 2025 г. «Сбер» выплатил акционерам рекордные 786,9 млрд руб. дивидендов – по 34,84 руб. на акцию. Половина суммы была перечислена государству. Чистая прибыль банка за девять месяцев по МСФО составила 1,53 трлн руб., показав рост на 17% год к году. Рентабельность капитала выросла на 0,3 п. п. до 24%. Отдельно в III квартале «Сбер» заработал 510,8 млрд руб. чистой прибыли, показав рост на 13,9% год к году при рентабельности капитала 23,5%.